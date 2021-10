Soedanees leger pleegt coup en ontbindt overgangsraad

In Soedan hebben militairen de macht gegrepen. Ze zetten de overgang naar een democratie op de helling door de regerende overgangsraad te ontbinden.

Zeker vier ministers en andere leden van de Soevereine Raad, de overgangsraad die Soedan bestuurt, zijn maandagochtend opgepakt door militairen. Onder hen was ook premier Abdallah Hamdok. Hij werd overgebracht naar een onbekende locatie omdat hij naar verluidt weigerde publiekelijk zijn steun voor de coup uit te spreken.

Generaal Abdel Fattah al-Burhan, die aan het hoofd staat van de overgangsraad, riep in een televisietoespraak de noodtoestand uit. Hij kondigde ook aan dat de Soevereine Raad wordt ontbonden en beloofde een nieuwe regering op poten te zetten. Die moet uit 'bekwame mensen' bestaan.

Schermvullende weergave Premier Abdallah Hamdok. ©EPA

Premier Hamdok vroeg de bevolking op straat te komen om te protesteren tegen de machtsgreep. Ook de vakbondskoepel SPA, 's lands belangrijkste prodemocratische beweging, riep op tot manifestaties. Honderden demonstranten trokken naar het hoofdkwartier van het leger. Volgens het ministerie van Informatie werden ze beschoten en vielen er zeker twaalf gewonden.

De luchthaven van Khartoem is inmiddels gesloten en ook het internet ligt plat. Volgens het persagentschap Reuters patrouilleren niet alleen regeringssoldaten door de straten van de hoofdstad, maar ook de Rapid Support Forces, een beruchte paramilitaire militie die beschuldigd wordt van mensenrechtenschendingen.

Dictator Bashir

De spanning in Soedan is al maanden te snijden. In september was er al eens een mislukte poging tot staatsgreep. De coupplegers waren aanhangers van de gewezen dictator Omar al-Bashir, die in maart 2019 werd afgezet. Sindsdien is een overgangsraad aan de macht die het land op weg naar democratie moet zetten, met als sluitstuk verkiezingen in 2023.

Het wantrouwen tussen militaire en civiele leiders is groot, zeker sinds de mislukte coup in september.

De overgangsraad bestaat uit militairen en burgers, maar het wantrouwen tussen de verschillende facties is groot, zeker sinds de mislukte coup in september. De economische crisis is nog meer olie op het vuur. Vorige week eisten duizenden betogers nog dat de militairen de macht in handen zouden nemen, omdat die de economie uit het slop kunnen halen.

Fakkel overdragen

De overgangsraad stond voorlopig onder leiding van generaal Burhan. Het was de bedoeling de fakkel in de komende maanden over te dragen aan een burger. Maar Hamdok schopte de militaire top tegen de schenen met zijn plannen om het leger en de overheid te zuiveren van oude medestanders van ex-dictator Bashir.

Een struikelblok was ook de vraag of Bashir wordt uitgeleverd aan het Internationaal Strafhof, waar hij gezocht wordt wegens oorlogsmisdaden. Afgelopen zomer meldde de minister van Buitenlandse Zaken dat Bashir zou worden overgedragen. De aankondiging wakkerde de spanningen tussen de militairen en de burgers in de overgangsraad nog aan.

De internationale gemeenschap reageerde maandag verontrust op de gebeurtenissen in Soedan. De Amerikaanse speciale gezant Jeffrey Feltman zei 'zeer gealarmeerd' te zijn en waarschuwde dat de Amerikaanse financiële steun op de helling komt te staan. Feltman bracht afgelopen weekend nog een bezoek aan Soedan om de bezorgdheid van Washington te uiten.