'Soedanees leger richt bloederige slachting aan'

Volgens lokale media heeft het Soedanese leger maandag de betogers die al enkele maanden massaal op straat komen aangevallen. Het zou om de ergste uitbraak van geweld gaan sinds de dictator Omar al-Bashir begin april aan de kant werd geschoven.

In de Soedanese hoofdstad Khartoem zijn maandag zeker 13 doden gevallen nadat het leger de sit-in voor het hoofdkwartier van het leger uit elkaar heeft gedreven en daarvoor de zware middelen heeft ingezet. Andere betogers liepen zware verwondingen op. Volgens de doktersorganisatie CCSD (Central Committee of Sudan Doctors) en lokale media hebben militairen ook met scherp geschoten in ziekenhuizen waar gewonde betogers verzorgd werden. Het leger ontkent dat het geweld heeft gebruikt.

De opflakkering van agressie komt er na maanden van onrust in het land. De aanhoudende druk van de straat leidde er begin april toe dat de dictator Omar al-Bashir na 30 jaar bloederig bewind door het leger aan de kant werd gezet. Sindsdien liepen gesprekken tussen de betogers en het leger over een soevereine raad die de overgang naar verkiezingen moet begeleiden.

Om de druk hoog te houden bleven betogers massaal voor het hoofdkwartier van het leger kamperen. Op 20 mei mislukten de onderhandelingen. Sindsdien voert het leger de druk op de protestbeweging op.

Onbeperkte burgerlijke ongehoorzaamheid

'Er is een bloederige slachting aan de gang om de sit-in uit elkaar te drijven', zei de Sudanese Professionals' Association (SPA), een ondergrondse belangenvereniging die hoogopgeleide Soedanezen verenigt en een van de drijvende krachten achter de protesten is. 'Er wordt met scherp geschoten en op grote schaal geweld gebruikt.'

De protestbeweging kondigde aan alle contacten met het leger af te breken en riep op tot een 'totale en onbeperkte burgerlijke ongehoorzaamheid'.

Het Soedanese leger ontkende dat het de sit-in uit elkaar heeft geslagen. 'De tenten staan er nog en de jongeren kunnen vrij rondlopen', zei woordvoerder Shamseddine Kabbashi aan Sky News Arabia. Volgens hem hadden de veiligheidsdiensten het maandagochtend gemunt op een gevaarlijke zone dicht bij het plein van de sit-in en niet op de sit-in zelf. 'Die plek is al lang een haard van corruptie en andere illegale activiteiten', zei Kabbashi.

'Geen excuus'

De Britse en Amerikaanse ambassadeurs in Soedan vroegen de militairen het geweld te staken. 'De aanvallen van de Soedanese veiligheidsdiensten op betogers zijn verkeerd en moeten stoppen', tweette de Amerikaanse ambassade in Khartoem. 'Het geweld is de verantwoordelijkheid van de militaire overgangsraad.'