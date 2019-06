Soedanese oppositie weigert dialoog met militairen

De protestanten zijn te gechoqueerd door het optreden van het leger maandag. Volgens een doktersorganisatie vielen zeker 60 doden.

Een alliantie van de Soedanese oppositie en protestanten weigert opnieuw met de militaire overgangsraad om de tafel te gaan zitten. 'We accepteren de uitnodiging niet', zei Madani Abbas Madani, een woordvoerder van de Alliance for Freedom and Change, aan Reuters. 'We hebben geen vertrouwen meer in de junta die de bewoners in de straat angst aanjaagt.'

De voorzitter van de militaire overgangsraad Abdel Fattah Burhan had woensdag in een televisietoespraak aangekondigd dat het leger de onderhandelingen over de toekomst van Soedan weer wil oppakken. Die sprongen anderhalve week geleden af. Burhan wil naar eigen zeggen vermijden dat het land wegzinkt in chaos.

Moord en verkrachting

Maar de oppositie is te gechoqueerd door de gebeurtenissen van maandag, toen veiligheidstroepen een vreedzame sit-in in de hoofdstad Karthoem uiteendreven. Filmpjes op sociale media tonen hoe milities mensen vermoorden, in de Nijl gooien, vernederen en vrouwen en kinderen verkrachten. Volgens een Soedanese doktersorganisatie vielen zeker 60 doden en meer dan 300 gewonden.

De opflakkering van geweld kwam er na maanden van onrust in het land. De aanhoudende druk van de straat leidde er begin april toe dat de dictator Omar al-Bashir na dertig jaar bloederig bewind door het leger aan de kant werd gezet. Sindsdien liepen gesprekken tussen de betogers en het leger over een soevereine raad die de overgang naar verkiezingen moet begeleiden.