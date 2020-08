Staatsgreep in Mali voedt vrees voor terreur en migratiestroom...

Het Malinese leger zette in de nacht van dinsdag op woensdag president Ibrahim Boubacar Keïta (IBK) opzij. Gevreesd wordt voor instabiliteit in West-Afrika.

Een combinatie van een slabakkende economie, diepgewortelde corruptie en verregaande onveiligheid brachten de Malinese president ten val. Het waren de militairen uit het legerkamp van Kati die het regime omver wierpen en Ibrahim Boubacar Keïta zijn eigen ontslag lieten voorlezen op de staatstelevisie.

In Mali grijpt het leger met de regelmaat van een klok de macht. 'Kati zal niet langer Bamako doen opschrikken', verklaarde Keïta toen hij in 2013 voor het eerst werd verkozen. Zeven jaar later is het leger opnieuw aan de macht. De legerleiding beloofde onmiddellijk om 'binnen een redelijke termijn' verkiezingen uit te schrijven.

Frankrijk

Het centraal gezag in de voormalige Franse kolonie is zwak. In 2012 trokken Toeareg-rebellen, geïnfiltreerd door leden van de terreurorganisatie Al-Qaeda, op naar de hoofdstad Bamako. Ze kregen de historische stad Timboektoe in handen. Dat was het signaal voor de toenmalige Franse president François Hollande om aan de Verenigde Naties toestemming te vragen om een militaire operatie tegen de jihadisten op te zetten.

Keïta had veel eerder afscheid moeten nemen van zijn familiale entourage. Daarop was de volkswoede gericht. Franse diplomatieke bron

De operatie lukte gedeeltelijk, de rebellen werden teruggedreven. Er zijn nog altijd 5.100 Franse soldaten in de Sahel aanwezig, vooral in Mali. In het raam van de VN-vredesmacht is er ook een tachtigtal Belgische soldaten ontplooid. Volgens de coupplegers zullen alle internationale afspraken gerespecteerd worden.

De internationale gemeenschap veroordeelde wel unisono de staatsgreep en eiste dat de gevangengenomen president onmiddellijk wordt vrijgelaten. Ook de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin veroordeelde de staatsgreep. Opvallend is dat de VS en China de staatsgreep hebben veroordeeld.

Manifestaties

De coup kwam niet uit de lucht vallen. Steeds meer burgers waren de afgelopen tijd in opstand gekomen tegen het regime van Keïta. Een bonte verzameling van middenveldgroepen en religieuze bewegingen verenigde zich in grote manifestaties. In juli grepen de ordediensten in en schoten ze 14 manifestanten dood. De protestbeweging wordt geleid door de charismatische imam Mahmoud Dicko.

De redenen voor het protest zijn legio. Volgens de oppositie waren de verkiezingen van augustus 2018, die Keïta won, gemanipuleerd. In maart drukte de president parlementsverkiezingen door, ondanks de coronapandemie. Dat leidde tot een opstoot van jihadistisch geweld.

Mali zinkt dag na dag weg in chaos, anarchie en onveiligheid door de fout van de mensen die ermee belast zijn om het land te leiden. Ismaël Wagué Kolonel-majoor, woordvoerder van het leger

Daarnaast is de verregaande corruptie in het land een groot probleem. Vooral de erg luxueuze levensstijl van Karim Keïta, de zoon van de president, stak de ogen uit. Intussen had de Malinese economie, die afhankelijk is van goud en katoen, erg te lijden onder de pandemie. Het voedde allemaal het aanzwellende burgerprotest.

Overgang

De militairen reikten de protestbeweging woensdag na hun coup onmiddellijk de hand. 'We nodigen het maatschappelijke middenveld en de sociopolitieke organisaties uit om met ons samen te werken. Op die manier kunnen we in de beste omstandigheden een politieke overgang naar geloofwaardige verkiezingen verzekeren en de basis leggen voor een nieuw Mali', verklaarde kolonel-majoor Ismaël Wagué, de woordvoerder van de muitende militairen. Volgens de officier was ingrijpen nodig. 'Mali zinkt dag na dag weg in chaos, anarchie en onveiligheid door de fout van de mensen die ermee belast zijn om het land te leiden.'

De terugtrekking van de buitenlandse strijdkrachten houdt dan weer het gevaar in dat de onrust in het land zal toenemen en dat jihadisten zich opnieuw verenigen en terrein veroveren.

Parijs zag de problemen al langer komen. In de Franse krant Le Monde verklaarde een anonieme diplomatieke bron woensdag dat het kernprobleem de verstoten president was. 'Hij had veel eerder afscheid moeten nemen van zijn familiale entourage. Daarop was de volkswoede gericht. Dat hebben we dinsdagavond in Bamako kunnen zien. Er was geen oproer en er waren geen manifestaties, maar wel gerichte plunderingen tegen Keïta's familie.'

Vluchtelingenstroom

Voor de internationale gemeenschap is het een moeilijk kluwen. Kunnen Frankrijk, de VN en Europa hun militaire samenwerking voortzetten met het Malinese leger dat de staatsgreep pleegde? Zelfs als ze garanties krijgen van de militaire overheid, is het maar de vraag of die gerespecteerd worden op het terrein.