Staatsgreep in Mali

De Malinese president Ibrahim Boubacar Keïta is opgestapt nadat hij was opgepakt door muitende militairen. De coupplegers hebben verkiezingen aangekondigd, 'binnen een redelijke termijn'.

Afkeuring

Internationaal wordt de coup veroordeeld, met name door Frankrijk en de VN. De vroegere kolonisator heeft in Mali een grote troepenmacht om te strijden tegen islamterreur. De VN is aanwezig met de Minusma-missie.