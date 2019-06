Stafchef Ethiopisch leger gedood bij 'poging tot staatsgreep'

Premier Abiy Ahmed van Ethiopië meldt dat een poging tot staatsgreep is verijdeld in de noordwestelijke regio Amhara. De regionale president van Amhara en de stafchef van het leger, generaal Seare Mekonnen, zijn gedood.

Premier Abiy Ahmed had eerder al meegedeeld dat zaterdag er in de regio Amhara een staatsgreep was afgewend. Volgens de staatstelevisie werd de coup georganiseerd door generaal Asamnew Tsige, het hoofd van de veiligheidsdiensten in de regio Amhara.