Symptomen nieuwe coronavariant 'mild'

Wie in Zuid-Afrika besmet werd met de nieuwe omicronvariant van het coronavirus, is voorlopig niet zwaar ziek. Dat meldt de voorzitster van 's lands doktersvereniging, Angélique Coetzee.

Wereldwijd heerst grote bezorgdheid over de 'omicron', de nieuwste variant van het coronavirus die voor het eerst werd opgemerkt in Zuid-Afrika. Hoewel nog veel onderzoek nodig is, lijkt het erop dat de omicronvariant veel besmettelijker is en makkelijker de immuniteit omzeilt die de huidige vaccins opwekken.

Toch zijn er ook minder zorgwekkende berichten. Volgens Angélique Coetzee, de voorzitster van de Zuid-Afrikaanse doktersfederatie, zijn de symptomen van de nieuwste covidvariant weliswaar 'compleet anders, maar milder dan bij mensen die ik eerder heb behandeld.'

'De patiënten klagen het meest over een pijnlijk lichaam en vermoeidheid, extreme vermoeidheid', zei Coetzee aan de Britse openbare omroep BBC. Klachten over smaak- of reukverlies kreeg ze dan weer niet. 'We zien het vooral bij de jongere generatie, niet bij oudere mensen.' En die patiënten zouden ook niet onmiddellijk in het ziekenhuis worden opgenomen.

Volgens viroloog Marc Van Ranst kan de nieuwe variant zelfs'zeer positief' nieuws zijn. Als de omicronvariant inderdaad besmettelijker maar minder ziekteverwekkend is, kan ze de deltavariant vervangen die meer slachtoffers eist.

Kanttekening: aan de krant The Telegraph zei Coetzee dat men zich wel zorgen moet maken over oudere mensen die bijkomend lijden aan diabetes of hartaandoeningen. Die zouden wel veel harder getroffen worden door de nieuwe variant.

Inreisverbod

Wereldwijd wordt toch gepoogd de verspreiding van de omicronvariant in te dammen. Vrijdag besliste de Europese Commissie vrijdag het vliegverkeer uit zuidelijk Afrika tijdelijk stil te leggen. De Belgische regering vaardigde ook een inreisverbod uit voor niet-Belgen die verbleven in Swaziland, Lesotho, Mozambique, Namibië, Zuid-Afrika en Zimbabwe. Voor Belgen die terugkeren uit die landen, geldt quarantaineplicht van tien dagen.