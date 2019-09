Tshisekedi lanceert charmeoffensief

Belgische bedrijven in Congo

Texaf > Het beursgenoteerde bedrijf van de familie Croonenberghs is al sinds 1924 actief in Congo, eerst als textielbedrijf, nu enkel nog in vastgoed. De liberale minister van staat Herman De Croo was er bijna veertig jaar bestuurder.

Sipef > De beursgenoteerde onderneming is actief in de palmolie-industrie in Congo. Het bedrijf begon er al in 1925, maar het was pas in de late jaren 50 dat Sipef echt actief werd in de rubberindustrie.

George Forrest > De Belgisch-Congolese zakenman is met zijn familiebedrijf actief in de cement-industrie, de wegenbouw en de mijnbouw. De liberale politicus Pierre Chevalier is er directeur.

Chanic > Een Belgische scheepswerf langs de Congorivier.

Finasucre > De holding van de zakenfamilie-Lippens bezit nog suikerplantages in Congo.

Allia > De tweede onafhankelijke Belgische verzekeringsmakelaar is ook in Congo actief.

Hotel Memling > Een stuk erfenis uit het faillissement van Sabena, dat nog altijd wordt gerund door curator Christian Van Buggenhout. Het hotel ligt in Kinshasa.

Groep Damseaux > De Belgische familie Damseaux is al 85 jaar actief in Congo en bezit er de tweede grootste voedselverdeler van het land.