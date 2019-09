Tunesische dictator Ben Ali overleden

De voormalige autocratische leider van Tunesië Zine al-Abidine Ben Ali (83) is overleden. Volgens zijn advocaat stierf hij in Saoedi-Arabië, waar hij in ballingschap leefde. Hij zou ernstig ziek zijn geweest.

Ben Ali was meer dan twintig jaar aan de macht in Tunesië. Hij vluchtte in 2011 naar Saoedi-Arabië na grootschalige protesten tegen zijn bewind. Tunesische rechters veroordeelden hem later bij verstek tot gevangenisstraffen voor onder meer machtsmisbruik en corruptie.