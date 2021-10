UItzetting Congolees mislukt

Er zit spanning op de lijn tussen de Belgische overheid en de Congolese regering. President Tshsekedi is niet te spreken over de uitzetting van een student door ons land. Vanmorgen mislukte de uitzetting van de man voor een tweede keer. Volgens de Dienst Vreemdelingenzaken voldoet de man niet aan de voorwaarden om in ons land te mogen blijven.

Donderdag was er al een eerste poging om de student uit te wijzen, maar die mislukte. Ook de uitwijzingspoging van zondag mislukte. Een twintigtal leden van een steuncomité was aanwezig op de luchthaven van Zaventem, om de andere passagiers van de vlucht richting Kinshasa te sensibiliseren. Uiteindelijk heeft de jongeman zich verzet tegen de uitwijzing, en is hij teruggebracht naar het gesloten centrum.



De zaak veroorzaakt heel wat ophef in Franstalig België. Sinds 18 september zit hij in een gesloten centrum, met het oog op uitwijzing. De Congolees was toegelaten aan de UCLouvain om economie te studeren en was ook in het bezit zijn van een geldig paspoort en een visum. De dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) bevestigt dat de Belgische ambassade in Kinshasa hem een visum verstrekte.



Toch werd hij tegengehouden aan de grens. De politie twijfelde aan de reismotieven van de student. 'Zo beschikte hij onder meer niet over een effectief inschrijvingsbewijs en kon hij niet aantonen over voldoende financiële middelen te beschikken voor zijn verblijf in België', zegt DVZ-woordvoerder Geert De Vulder.

Daarom werd de uitwzijzingsprocedure opgestart. Na twee mislukte pogingen volgt een dezer een uitwijzing onder begeleiding. Wanneer dat precies zal zijn, kan de DVZ-woordvoerder niet zeggen.



De UCL heeft de uitwijzing van de student al aangeklaagd, en de rectoren van de Franstalige universiteiten hebben in een gezamenlijk persbericht zondag hetzelfde gedaan. 'Ze hopen ten zeerste dat de staatssecretaris voor Asiel en Migratie (Sammy Mahdi, red.) gebruikt maakt van zijn discretionaire bevoegdheid om Junior Masudi Wasso zijn studies te laten vervolgen in België', aldus de rectoren.