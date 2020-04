VN slaan alarm over Libië

De Verenigde Naties vrezen dat het coronavirus een verwoestende impact kan hebben op de humanitaire situatie in Libië. In het Noord-Afrikaanse land woedt al sinds 2014 een uitzichtloze burgeroorlog tussen de internationaal erkende regering in de hoofdstad Tripoli en de troepen van het Libisch Nationaal Leger onder leiding van de generaal Khalifa Haftar.

Volgens de Verenigde Naties staat het gezondheidssyteem op instorten door de jarenlange oorlog. Daardoor is Libië volledig overgeleverd aan de coronapandemie, die nu ook in Afrika aan een opmars bezig is. Door bombardementen is een van de grootste ziekenhuizen in Tripoli momenteel onbruikbaar, net nu het land zijn eerste besmettingsgevallen rapporteert.