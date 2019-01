Veertien doden bij aanslag in Nairobi, alle terroristen omgekomen

De aanslag werd opgeëist door de terreurorganisatie al-Shabaab.

Bij de aanslag op een luxehotel in de Keniaanse hoofdstad Nairobi zijn alle terroristen omgebracht. 'Ik kan bevestigen dat een uur geleden de operatie in het DusitD2-hotel is afgelopen en dat alle terroristen geëlimineerd zijn', zei president Uhuru Kenyatta woensdagochtend tijdens een tv-toespraak.

Eerder was er sprake van vier terroristen, van wie één zichzelf bij het begin van de aanval dinsdagnamiddag opblies. Nog volgens Kenyatta gingen '14 onschuldige levens verloren door deze terroristen'. Er vielen ook gewonden, maar Kenyatta zei niet hoeveel. Meer dan 700 mensen werden uit het hotel geëvacueerd.

'We hebben de dreiging aangepakt en onze vrienden en de rest van de wereld getoond dat we een land zijn dat elke bedreiging tegen onze natie aankan', aldus Kenyatta. 'We rouwen vanochtend als land en ik denk, samen met elke Keniaan, aan de onschuldige mannen en vrouwen die omkwamen bij dit zinloos geweld.'

Buitenlanders

Eerder was sprake van 15 doden en een bron in het mortuarium bevestigde dat aantal aan het persbureau AFP. Er kwamen elf Kenianen, een Amerikaan, een Brit en twee personen die nog niet geïdentificeerd werden om. In het gebouw zijn er ook kantoren die deels worden gebruikt door bekende westerse multinationals als Pernod Ricard, Colgate Palmolive, Reckitt Benckiser en Dow Chemical.

Het is voorlopig nog niet duidelijk hoeveel terroristen werden omgebracht. Op bewakingsbeelden die de Keniaanse media verspreidden zijn vier mannen te zien met automatische wapens en granaten.

Dinsdagnamiddag rond 15 uur vielen de terroristen het complex binnen. Eerst waren op de parking van het hotel verschillende explosies te horen, gevolgd door een zelfmoordaanslag in de foyer van het hotel. Daarna verschansten enkele aanvallers zich urenlang in het gebouw.

Opeising

De aanslag werd dinsdag al opgeëist door de Somalische terreurbeweging al-Shabaab, die banden heeft met al-Qaida. 'De komende dagen en weken zullen we het nooit eindigende werk om onze instellingen te versterken, verderzetten. Iedereen die betrokken was bij de financiering, de planning en de uitvoering van deze laffe daad zal opgespoord worden', klinkt het bij de Keniaanse overheid.

In de loop van de nacht van dinsdag op woensdag en ook woensdagochtend werden nog ontploffingen en schoten gehoord, hoewel de Keniaanse overheid rond middernacht aankondigde dat alles veilig was.

Het hotel bevindt zich niet ver van het winkelcentrum Westgate, dat in 2013 urenlang werd aangevallen door terroristen, ook van al-Shabaab. Daarbij vielen 71 doden, onder wie ook de vier aanvallers. Toen lieten de autoriteiten te vroeg weten dat de aanslag afgelopen was.