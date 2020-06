Verborgen mijnenveld verrast Libische families bij terugkeer

Verstopt in een koelkast, achter een deur of onder een slaapkamerbed. De terugtrekkende milities van de Libische generaal Haftar verstopten tal van zelfgemaakte bommen in het zuiden van Tripoli. Families die naar huis terugkeren, worden verrast.

De milities van krijgsheer Khalifa Haftar, het Libische Nationale Leger (LNA), probeerden maanden de hoofdstad Tripoli in te nemen. Dat mislukte. Maar terugtrekken deden ze niet zonder duizenden mijnen, kleine bommen en explosieven achter te laten in de verlaten huizen van burgers.

'Nog nooit hebben we zoiets gezien', zegt de speciale vertegenwoordiger van Libië voor UNICEF, Abdel-Rahman Ghandour, aan De Tijd. 'Het hele zuiden van Tripoli ligt vol. Overal zijn bommen verstopt. Het zijn gruwelijke verhalen. Families die eindelijk naar huis kunnen terugkeren, openen hun voordeur en doen een verborgen explosief springen. Mensen verliezen hun armen of benen. Ook vielen al tientallen doden.'

Bom aan knuffelbeer

Het verborgen mijnenveld is bijzonder gevaarlijk voor kinderen. Ze rennen voortdurend rond, spelen in het puin en gaan op verkenning. Vorige week circuleerde een foto van een bom vastgeplakt tegen de rug van een achtergelaten knuffelbeer, wachtend op een terugkerend kind.

'We kunnen niet bevestigen of die knuffelbeer effectief het werk was van Haftars milities', zeggen de Verenigde Naties. 'Maar zeker is dat kinderen de grootste slachtoffers zijn van dit verborgen mijnenveld. Daarom roepen we meer dan honderdduizend mensen op niet naar huis terug te keren. Het zal maanden duren voor de regio weer veilig is.'

De bewoners werden niet alleen opgeschrikt door zelfgemaakte bommen, maar ook door minstens acht massagraven. De meeste bevonden zich rond de stad Tarhuna, een voormalig bolwerk van Haftar in West-Libië. Het is onduidelijk wie de slachtoffers en de schuldigen zijn. De VN spraken vorige week hun 'afschuw' uit over de ontdekking en eisen een 'onmiddellijk, effectief en transparant onderzoek'.

Burgeroorlog

Libië is verdeeld tussen de internationaal erkende regering in Tripoli (GNA) en politieke tegenstanders in Oost-Libië, waaronder de milities van krijgsheer Haftar (LNA). Hoewel de burgeroorlog al langer woedt, werd het sinds Haftars offensief in april vorig jaar steeds grimmiger.

Haftar krijgt steun van Rusland, Egypte, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. De regering in Tripoli, die wordt erkend door de VN, krijgt politieke steun van de VS en Italië, maar bovenal militaire steun van Turkije.

Die Turkse steun, in de vorm van gevechtsvliegtuigen, huurlingen uit Syrië en drones, liet het machtsevenwicht de voorbije weken kantelen in het voordeel van de regering in Tripoli. 'De vele buitenlandse strijders maken de oorlog complex', zegt Ghandour. 'Sommigen zouden minderjarig zijn. Dat op zich is al een oorlogsmisdaad.'

Strategische schakel

De buitenlandse bondgenoten hebben grote belangen in het land. Libië zit vol olie en heeft een enorme kustlijn. Als strategische schakel tussen Europa en Afrika is het land een vertrekpunt voor vele tienduizenden vluchtelingen en irreguliere migranten. Ondertussen is Europa verdeeld over de kwestie. Italië leunt aan bij de Libische regering, Griekenland en Frankrijk bij de milities van Haftar.