Verkiezingskoorts in Congo laait op na terugkeer Bemba

Met zijn terugkeer naar Congo wakkert oppositieleider Jean-Pierre Bemba de politieke koorts in het land aan. Hij werpt zich op als de opvolger van president Joseph Kabila, die zich halsstarrig aan de macht vastklampt.

Na een afwezigheid van elf jaar keerde de Congolese oppositieleider Jean-Pierre Bemba woensdag terug naar Congo. Tienduizenden aanhangers wachtten de gewezen rebellenleider op aan de luchthaven van de hoofdstad Kinshasa. ‘Het Congolese volk heeft lang op dit moment gewacht’, zei Toussaint Bodongo, een lid van Bemba’s partij MLC, aan het persagentschap AFP. ‘Bemba brengt misschien de oplossing die we in Congo nodig hebben.’

De intrede van Bemba verliep niet zo vlot als hij zelf had gehoopt. De politie, die massaal aanwezig was, vuurde traangasgranaten af om de enthousiaste menigte op afstand te houden en de weg vrij te maken voor het konvooi van de oppositieleider.

De autoriteiten hadden de entourage van Bemba de opdracht gegeven minstens 40 kilometer per uur te rijden, om te vermijden dat zijn terugkeer zou uitdraaien op een triomfantelijke parade. Bovendien wil het regime niet dat Bemba zijn intrek neemt in zijn villa in Kinshasa omdat die vlak bij de officiële residentie van Kabila ligt.

Naar de stembus

Bemba’s terugkeer schudt het Congolese politieke landschap flink op. De 55-jarige politicus en voormalige krijgsheer is van plan zich later deze week aan te melden als kandidaat voor de presidentsverkiezingen. De Congolezen trekken op 23 december naar de stembus om een opvolger te kiezen voor president Kabila. Volgens de grondwet kan Kabila, die al sinds 2001 onafgebroken aan de macht is, zichzelf niet meer opvolgen.

Behalve Bemba willen ook de zoon van het oppositie-icoon Étienne Tshisekedi en de voormalige gouverneur van de mijnprovincie Katanga een gooi naar het presidentschap doen.

Niet dat Kabila zich tot nog toe veel heeft aangetrokken van de grondwet. Al in december 2016 liep zijn tweede en laatste ambtstermijn af. Maar de president bleef gewoon zitten en schoof de presidentsverkiezingen op de lange baan. Die onverbloemde machtsgreep leidde tot massale straatprotesten, waarop het regime reageerde met nietsontziende repressie, waarbij tientallen doden vielen.

De verkiezingscommissie besliste uiteindelijk dat er eind dit jaar presidentsverkiezingen komen. Maar waarnemers vrezen dat Kabila die stembusgang nog afblaast onder het mom van organisatorische problemen. Bovendien sluit niemand uit dat Kabila zich alsnog kandidaat stelt voor een derde termijn.

Hij heeft alvast geen kroonprins uit zijn entourage naar voren geschoven om hem op te volgen. Volgens zijn tegenstanders wil Kabila een stroman installeren om zijn rijkdom te beschermen.

Verenigde oppositie

Kandidaten hebben tot woensdag 8 augustus om zich te melden bij de electorale commissie, die zowat twee weken later de definitieve kandidatenlijst bekendmaakt. Op een persconferentie maakte Bemba er vorige week geen geheim van dat hij graag zou aantreden als de kandidaat van de verenigde oppositie. Dat is volgens hem de beste manier om Kabila en diens kliek van de macht te verdrijven.

Bemba beschikt naar eigen zeggen over de beste papieren om de strijd aan te gaan. Nadat een vredesakkoord in 2003 een einde heeft gemaakt aan de burgeroorlog in Congo was Bemba drie jaar lang vicepresident in de overgangsregering.

Bij de presidentsverkiezingen van 2006 nam hij het op tegen Kabila. In de tweede ronde haalde hij toen 42 procent van de stemmen. Een jaar later moest hij Congo echter halsoverkop ontvluchten nadat zware gevechten waren uitgebroken tussen zijn militie en de troepen van Kabila.

Bemba trok zich terug in België. In 2008 werd hij opgepakt in zijn woning in SintGenesius-Rode. Dat gebeurde op vraag van het Internationaal Strafhof in Den Haag, dat hem zocht voor de mensenrechtenschendingen die zijn militie in 2002 en 2003 had begaan in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Bemba werd na een aanslepend proces veroordeeld tot 18 jaar cel omdat hij zijn manschappen een vrijgeleide zou hebben gegeven voor moorden, verkrachtingen en plunderingen.

De beroepskamer van het Strafhof sprak Bemba begin juni echter verrassend vrij. Daarmee maakte de Belgische rechter Christine Van den Wijngaert, die het vonnis velde, de weg vrij voor een politieke rentree van de oppositieleider. Het Congolese regime gaf Bemba opvallend snel een paspoort en maakte geen bezwaar tegen een terugkeer naar Kinshasa. Dat kan erop wijzen dat Kabila hoopt dat de komst van Bemba de oppositie verdeelt. Het is verre van zeker of het oppositiefront dat Bemba wil er ook komt.

Tegenstander Mobutu

Ook andere tenoren van de oppositie ruiken hun kans. Félix Tshisekedi, het kopstuk van de partij UDPS, wil een gooi doen naar het presidentschap. Félix is de zoon en opvolger van Étienne Tshisekedi, het inmiddels overleden icoon van de oppositie in Congo die het eerst opnam tegen de dictator Mobutu en daarna strijd voerde tegen Kabila. Tshisekedi senior, die het bij de verkiezingen van 2011 opnam tegen Kabila, overleed begin vorig jaar in Ukkel.