Voormalige rechterhand Mugabe wint verkiezingen Zimbabwe

De 75-jarige Mnangagwa, met als bijnaam de krokodil, is de gewezen rechterhand van de afgezette 94-jarige ex-president Robert Mugabe. Hij nam de macht over toen die laatste na vier decennia van alleenheerschappij van de macht werd verdreven.

Geweld

De angst is groot dat de overwinning van de 75-jarige Mnangagwa, de gewezen rechterhand van de afgezette ex-president Robert Mugabe, tot geweld zal leiden. Chamisa, die 40 jaar is, had eerder al verklaard dat hij het resultaat zou aanvechten als Mnangagwa zou winnen. Dat gebeurt nu ook, want de oppositie bewist de uitslag.