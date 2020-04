WGO vreest heropflakkering ebola in Congo

In een Congolees ebolacentrum overleed vrijdag voor het eerst in een maand weer een persoon aan het ebolavirus.

Na een heropleving van het aantal gevallen in het oosten van Congo blijft de Wereldgezondheidsorganisatie ook het ebolavirus als een wereldwijde noodsituatie beschouwen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) had zich samen met de Democratische Republiek Congo opgemaakt om maandag officieel het einde van de ebola-epidemie uit te toepen. In de regio doken geen nieuwe gevallen meer op, en in maart werden de laatste patiënten uit het behandelcentrum in Beni, in Oost-Congo, ontslagen. Hun hoop werd vorige vrijdag de kop ingedrukt toen een 26-jarige man in Beni overleed aan het virus.

'Er zijn momenteel drie gevallen van ebola bekend. Twee zijn overleden en één persoon is in leven', zei WGO-woordvoerster Margaret Harris dinsdag in een virtuele persconferentie. Het tweede sterfgeval, dat van een kind, werd zondag geregistreerd, ook in Beni. Pas als de komende 42 dagen geen gevallen meer opduiken, kan de republiek officieel het einde aankondigen van de epidemie.

Mondiaal belang

'Het noodcomité van de WGO is het erover eens dat, hoewel het risico op wereldwijde verspreiding klein is, de ebola-epidemie nog altijd een gezondheidssituatie van internationaal belang vormt, waarvoor internationale coördinatie en ondersteuning nodig is', stelde de WGO in een tweet na een bijeenkomst van experts. De WGO beveelt aan de vaccinaties tegen het virus verder uit te breiden bij risicopopulaties.