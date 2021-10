WGO wil kinderen massaal met malariavaccin inenten

Het malariavaccin is in ons land ontwikkeld in het hoofdkwartier van het Britse farmaconcern GlaxoSmithKline (GSK) in Waver.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) heeft woensdag groen licht gegeven om het enige werkende malariavaccin massaal aan Afrikaanse kinderen te geven. Van het vaccin RTS,S - of Mosquirix - is al langer bewezen dat het werkt, maar de WGO wou graag extra tests uitvoeren. In 2019 startte ze een proefproject in Ghana, Kenia en Malawi waaraan zo'n 800.000 kinderen deelnamen. Zij kregen telkens vier dosissen van het vaccin.

Hoewel het vaccin maar bij vier op de tien kinderen malaria voorkwam, gelooft de WGO dat het elk jaar tienduizenden kinderlevens in het Sub-Sahara-Afrika kan redden. 'De aanbeveling van vandaag biedt een sprankel hoop voor het continent dat de zwaarste last van de ziekte draagt', zei regionaal directeur Matshidiso Moeti woensdag. 'We verwachten dat veel meer Afrikaanse kinderen tegen malaria worden beschermd en opgroeien tot gezonde volwassenen.'

In België ontwikkeld

Aan het nieuws zit ook een Belgisch kantje. Het vaccin is ontwikkeld door het Britse farmaconcern GlaxoSmithKline, dat zijn hoofdkwartier in ons land heeft. Het vaccin wordt in België ontwikkeld, geproduceerd, verpakt en verscheept.

'Ik ben zeer trots dat ik dat uitstekende nieuws kan aankondigen', zegt Jamila Laouhed, de vicepresident en Head of Global Research and Development bij GSK in België. 'Ons baanbrekende malariavaccin RTS,S werd in een periode van tientallen jaren door onze wetenschappers in België, teams en partners ontwikkeld en kan beschikbaar worden gesteld aan kinderen in heel Sub-Sahara-Afrika. Deze langverwachte mijlpaal kan de strijd tegen malaria in de regio nieuw leven inblazen op een moment dat de vooruitgang tot stilstand is gekomen.'

GSK heeft beloofd 10 miljoen doses van het vaccin aan proefprojecten te schenken en tot 2028 jaarlijks tot 15 miljoen doses te leveren.