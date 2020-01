Wereldmachten beloven zich afzijdig te houden in Libië

De landen en landenorganisaties die zondag deelnamen aan de Libiëconferentie in Berlijn hebben zich voorgenomen afstand te doen van elke inmenging in het conflict. Dat is maar een van de elementen waarover de deelnemers een akkoord gevonden hebben. Daarnaast zijn ze het er ook allemaal over eens dat het wapenembargo tegen Libië gerespecteerd moet worden.