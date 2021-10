Wilmès spreekt met Rwandese collega over lot 'Hotel Rwanda-held'

De Belgische en Rwandese ministers van Buitenlandse Zaken hebben elkaar gesproken over het lot van de Belgisch-Rwandese opposant Paul Rusesabagina (67), de held uit de film 'Hotel Rwanda'. Veel heeft dat niet opgeleverd. 'We houden de dialoog open.'

Minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) heeft in Rwanda een gesprek gehad met haar Rwandese evenknie Vincent Biruta. Ze hebben het gehad over de veroordeling van de Belgisch-Rwandese Paul Rusesabagina, de man die tijdens de genocide in 1994 ruim 1.000 levens redde door Tutsi's onderdak te geven in zijn Hôtel des Mille Collines. Zijn levensverhaal vormde de inspiratie voor de bekende speelfilm 'Hotel Rwanda'.

Het Rwandese gerecht veroordeelde Rusesabagina onlangs tot 25 jaar cel voor 'steun aan een rebellengroep die dodelijke aanvallen uitvoerde'. Maar volgens Rusesabagina en zijn familie ging het om een schijnproces, bedoeld om critici van president Paul Kagame de mond te snoeren. Na de genocide werd Rusesabagina een uitgesproken criticus van diens regime.

Wilmès reisde maandag naar Rwanda voor een top tussen de Europese en de Afrikaanse Unie, maar het was toen nog onduidelijk of ze Biruta zou spreken. Eerder had Rwanda een ontmoeting afgeblazen, nadat Wilmès haar ongenoegen over de veroordeling had geuit.

Voorzichtig

De twee buitenlandministers hebben elkaar in Kigali alsnog gesproken. Al heeft dat gesprek geen concrete toezeggingen opgeleverd. 'We hebben de tijd genomen om onze verschillende analyses uit te wisselen en zijn overeengekomen dat de dialoog openblijft', zei Wilmès na het gesprek. 'We blijven elkaar zien en spreken over positieve punten, maar gaan onderwerpen zoals onze medeburger Paul Rusesabagina niet uit de weg.'

Zolang mijn vader niet thuiskomt, heeft België niet genoeg gedaan. Carina Kanimba Dochter van Paul Rusesabagina

De Belgische houding tegenover Rwanda blijft daarmee traditiegetrouw voorzichtig. De dochter van Rusesabagina Carina Kanimba hoopte dat Wilmès de kwestie aan zou halen bij haar bezoek aan Rwanda. 'Iedere keer dat België Rwanda aanspreekt op mensenrechten, komt er een felle reactie, waarna België zich excuseert', zei Kanimba daarover voor het bezoek van Wilmès. 'België vroeg een eerlijk proces, dat kreeg hij niet en dat heeft België veroordeeld. De volgende stap is om hem thuis te brengen', zegt ze. 'Zolang dat niet gebeurt, heeft België niet genoeg gedaan.'

Grote zorgen

De familie van Rusesabagina maakt zich grote zorgen over zijn gezondheid. De 67-jarige voormalige kankerpatiënt kampt met hartproblemen, maar zou in de cel niet de juiste medicijnen of medische controles krijgen en werd volgens zijn familie gefolterd. 'Als mijn vader sterft, zijn veel mensen verantwoordelijk of op zijn minst medeplichtig', zei Kanimba eerder aan De Tijd.