Winnie Mandela overleden

Nomzamo Winifred Zanyiwe Madikizela, beter bekend als Winnie Mandela, was 38 jaar lang - van 1958 tot 1996 - gehuwd met het burgerrechtenicoon Nelson Mandela, die het gros van die tijd in gevangenschap leefde.

Winnie Mandela liep in 1990 nog prominent naast haar man, toen die eindelijk vrijgelaten werd. Twee jaar later zouden ze echter de scheiding inzetten. Een van de redenen voor die scheiding was Winnie Mandela's betrokkenheid bij de ontvoering van en moord op een jonge ANC-activist die verraad zou hebben gepleegd.

Moeder van de natie

In de anti-apartheidsbeweging ANC klom ze op tot voorzitster van de vrouwenafdeling, waardoor ze een zitje bemachtigde in het uitvoerend comité van de partij.

Toen haar man in 1994 president werd, droeg ze nog twee jaar de titel van first lady, hoewel ze dan al van tafel en bed gescheiden waren. Ze was ook twee jaar viceminister van Cultuur. Van 1994 tot haar dood zou ze ook in het parlement blijven zetelen, waar ze echter uitblonk in afwezigheid.