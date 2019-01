Zeker 100 migranten gestorven bij bootongeval voor Libische kust

De boot raakte vrijdag op vijftig zeemijlen (92,6 kilometer) ten noordoosten van Tripoli in nood. In eerste instantie deelde de Italiaanse kustwacht mee dat er slechts twintig mensen aan boord waren. Maar volgens de IOM heeft de ramp veel meer mensen het leven gekost.

"De overlevenden deelden ons mee dat er 120 mensen in de rubberboot zaten die in de nacht van donderdag op vrijdag vanuit Libië was vertrokken", aldus Di Giacomo. "Na tien tot elf uur op zee begon de boot leeg te lopen en te zinken. De mensen zijn in de zee gevallen en gezonken."