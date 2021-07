Zoon Khadaffi denkt aan politieke comeback in Libië

Seif al-Islam Khadaffi, een zoon van de overleden ex-dicator van Libië, ambieert om terug te keren aan de macht in het Noord-Afrikaanse land.

Seif al-Islam Khadaffi (49) is de tweede zoon van Muammar Khadaffi, de voormalige leider van Libië die in 2011 om het leven kwam na 40 jaar dictatuur. Hij wil 'de verloren eenheid' van zijn land herstellen en hint op een mogelijke kandidatuur voor het presidentschap. Dat zei hij in een interview met The New York Times, zijn eerste gesprek met een buitenlandse journalist in tien jaar tijd.

Khadaffi is de enige van de vier zonen van de ex-dictator die nog in leven is en gold altijd als de opvolger van zijn vader. Hij werd in de nasleep van diens dood in 2011 gevangen genomen en in 2015 ter dood veroordeeld. Maar hij werd nooit uitgeleverd aan het Internationaal Strafhof, dat hem wil vervolgen voor misdaden tegen de mensheid. In 2017 werd hij vrijgelaten en verdween hij van de radar.

Nu duikt hij voor het eerste weer op en wil hij dus terugkeren aan de macht. Volgens Khadaffi is het 'tijd voor een terugkeer naar het verleden' omdat het land in de tien jaar sinds het einde van het bewind van zijn vader is afgegleden naar chaos en instabiliteit.

De huidige leiding heeft het land verkracht. Er is geen geld, geen veiligheid, geen leven. Seif al-Islam Khadaffi Tweede zoon van Muammar Khadaffi

Khadaffi rekent daarom af met de huidige politieke leiding. 'Ze hebben het land verkracht', zegt hij. 'Er is geen geld, geen veiligheid, geen leven. We hebben geen benzine aan de pomp, terwijl we olie en gas exporteren naar Italië. Het is meer dan een mislukking, het is een fiasco.'