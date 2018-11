Zowat 13,1 miljoen Congolezen dreigen te sterven door honger

Ongeveer 13,1 miljoen mensen in Congo dreigen slachtoffer te worden van ondervoeding door het conflict in het oosten en het centrum van het land.

In maart riepen de VN de situatie in Centraal- en Oost-Congo uit tot een van de zwaarste humanitaire crisissen wereldwijd, maar de regering van president Joseph Kabila verwerpt die vaststelling.

Ebola

Ondertussen woedt in het land opnieuw een ebola-epidemie. Zo zijn een pasgeboren baby en haar moeder besmet met het virus. Deze tiende epidemie maakte in totaal al 186 doden, stellen de Congolese gezondheidsautoriteiten maandag. De twee slachtoffers zijn opgenomen in een gespecialiseerd centrum dat is opgezet door de overheid.