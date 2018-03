Zuid-Afrika vervolgt ex-president Zuma

Hij spreekt over ‘stutjes’ en supportert voor Anderlecht. Als dat vreemd lijkt als je Gilbert Nyatanyi ziet, zegt dat vooral veel over onze vooroordelen. 20 jaar na zijn passage in de ‘Alles kan beter’-sketch ‘Rute 98’ met Wim Opbrouck, is Nyatanyi advocaat in Kigali. En nog steeds meer West-Vlaming dan Afrikaan.