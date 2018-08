Zuid-Afrika wil blanke boeren onteigenen

Bijna een kwarteeuw na de val van het apartheidsregime in 1994 is nog steeds veel landbouwgrond in handen van blanke boeren. Rama-phosa noemde die situatie de ‘erfzonde’ van Afrika. Omdat het ANC over een grote meerderheid in het parlement beschikt, zal zijn voorstel waarschijnlijk probleemloos goedgekeurd worden.