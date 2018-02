Zuid-Afrikaanse president Zuma neemt zelf ontslag

Nieuw elan

Het lijkt alvast geen toeval dat een elite-eenheid van de Zuid-Afrikaanse politie vandaag binnenviel in het hoofdkantoor en de luxueuze privéwoning van de familie Gupta in Johannesburg. De broers Ajay, Atul en Rajesh Gupta, geboren in India, bouwden sinds de val van het apartheidsregime in 1994 een conglomeraat uit dat actief is van IT over financiën tot media en mijnbouw.