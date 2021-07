Zuma meldt zich bij gevangenis voor celstraf

De Zuid-Afrikaanse ex-president Jacob Zuma (79), die tot een celstraf van vijftien maanden is veroordeeld, heeft zichzelf woensdag dan toch aangemeld aan de gevangenis.

'Zuma heeft besloten zich te houden aan het aanhoudingsbevel. Hij is op weg naar een correctionele inrichting' in de provincie Kwazulu-Natal, meldt zijn entourage. De mededeling kwam woensdagavond enkele minuten voor het verstrijken van de uiterste termijn. De rechtbank had bepaald dat Zuma zich ten laatste om middernacht moest aangeven.