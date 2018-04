Zuma moet geldhonger eindelijk verantwoorden

Twee maanden nadat hij gedefenestreerd werd als Zuid-Afrikaans president, verschijnt Jacob Zuma vandaag al voor een rechtbank. Een oude schimmige wapendeal lijkt hem eindelijk in te halen.

Op valentijnsdag, onder enorme druk van zijn ANC-partijgenoten, stapte Zuma vervroegd op als president , ten voordele van zakenman en vicepresident Cyril Ramaphosa. Vandaag moet hij al verschijnen voor een rechtbank in Durban.

16 aanklachten

Het proces tegen Zuma spitst zich vooral toe op de Franse onderneming Thales. Via haar Zuid-Afrikaanse dochter Thint Holdings zou Thales Zuma zeker 280.000 euro aan steekpenningen hebben betaald.

Eind jaren negentig plande de ANC-regering, die het apartheidsjuk had afgeworpen, een ambitieuze modernisering van het militaire materieel van het land. Ter waarde van zo’n 4 miljard euro werden deals gesloten met Europese defensiegroepen als Saab, ThyssenKrupp, BAE en Thales. Het proces tegen Zuma spitst zich vooral toe op die laatste, Franse onderneming. Via haar Zuid-Afrikaanse dochter Thint Holdings zou Thales Zuma, destijds vicepresident onder Thabo Mbeki, zeker 280.000 euro aan steekpenningen hebben betaald.

Al in 2005 werd zijn financieel adviseur Schabir Shaik veroordeeld tot een celstraf van 15 jaar omdat hij namens Zuma smeergeld losgeweekt zou hebben. Mbeki, zelf niet onbesproken in de zaak, ontsloeg meteen zijn vicepresident, maar tot een proces tegen Zuma kwam het niet. Integendeel, in 2009, kort voor eeuwige overlever Zuma ingezworen zou worden als president, werd de zaak geseponeerd.