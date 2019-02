Zwaarste stroomonderbrekingen in jaren bedreigen Zuid-Afrikaanse economie

Het Zuid-Afrikaanse staatsbedrijf Eskom slaagt er zelfs in het hartje van de zomer niet in voldoende elektriciteit te leveren. Het kreunt onder een jarenlang wanbeleid en corruptie.

Het Zuid-Afrikaanse staatsenergiebedrijf Eskom heeft dinsdag voor de derde dag op rij delen van het elektriciteitsnet platgelegd om een instorting van het nationale net te vermijden. De zwaarste stroomonderbreking in jaren kwam er nadat zeven centrales onverwachts waren uitgevallen, het gevolg van het jarenlange wanbeleid bij het bedrijf. Enkele maanden voor de verkiezingen van mei moet president Cyril Ramaphosa nu bewijzen dat hij de problemen de baas kan.

Eskom, dat volledig in handen van de overheid is en 90 procent van Zuid-Afrika van stroom voorziet, balanceert al jaren op de rand van de afgrond. Onder de vorige president Jacob Zuma was het berucht om zijn corruptie en wanbeleid: centrales werden jarenlang verwaarloosd en onderhoudswerken werden uitgesteld.