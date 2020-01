2019 was het op één na warmste jaar

De temperatuur bleef 0,04°C onder het record van 2016. Dat record is enigszins vertekend door het weerfenomeen El Niño, dat zorgt voor een opwarming van het zeewater langs de evenaar in de oostelijke Stille Oceaan.

Wel werden in meerdere maanden van 2019 recordtemperaturen bereikt. In juli werd de hoogste gemiddelde temperatuur in 140 jaar temperatuurmetingen geregistreerd. Het werd toen 2,36°C warmer in vergelijking met het gemiddelde tussen 1980 en 2015.