2019 was het op een na warmste jaar

Door de hittegolven die ons land afgelopen zomer teisterden en de bosbranden die Australië deels in de as leggen, ging u er allicht al van uit: 2019 was een uitzonderlijk warm jaar.

Dat bevestigen de data nu ook. Onderzoekers van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA berekenden dat 2019 het tweede warmste jaar was in 140 jaar turven. Alleen 2016 was warmer. De globale temperatuur lag vorig jaar 0,98 graden Celsius boven het gemiddelde. Met het gemiddelde verwijst de NASA naar de referentieperiode van 1951 tot 1980.

Stille Oceaan

In 2016 was het gemiddeld 0,04 graden warmer dan afgelopen jaar. Al is dat record vertekend door het weerfenomeen El Niño, dat het zeewater langs de evenaar in de oostelijke Stille Oceaan opwarmt.

Toch brak 2019 enkele records. Zo was juli de warmste maand ooit in 140 jaar. Het werd 2,36 graden warmer dan de gemiddelde maandtemperatuur tussen 1980 en 2015.