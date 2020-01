22 rijkste mannen ter wereld zijn rijker dan àlle Afrikaanse vrouwen

De strijd tegen ongelijkheid is bovenal een feministische strijd voor het opwaarderen van onbetaalde zorgtaken, zegt Oxfam op het Wereld Economisch Forum in Davos.

Moesten vrouwen overal ter wereld betaald worden voor de zorg die ze gratis verstrekken, zouden ze een industrie vormen die drie keer groter is dan de wereldwijde technologiesector. Het is een van de kernboodschappen waarmee NGO Oxfam deze week naar Davos trekt. De economische ongelijkheid ontspoort. En vooral vrouwen zijn daar de dupe van.

DAVOS 2020 De economische, politieke en academische elite verzamelt van 21 tot 24 januari in het Zwitserse bergdorp Davos voor het 50ste Wereld Economisch Forum. Volg het WEF op de voet bij De Tijd.

Traditioneel focust Oxfam op de rijkdom van de enkelen tegenover de armoede van de velen. De wereld telde vorig jaar bijvoorbeeld 2.153 miljardairs. En ze hadden meer rijkdom dan de armste 4,6 miljard mensen samen. De rijkste één procent ter wereld is even rijk als 6,9 miljard mensen.

Zorg

Dit jaar komt daar een uitgesproken feministische boodschap bovenop: tegenover de miljarden van de rijkste mensen ter wereld, zet Oxfam de 12,5 miljard werkuren die vrouwen dagelijks besteden aan zorg voor familie, taken als schoonmaken en koken inbegrepen.

Het is fundament voor families, gezonde werknemers en een productieve beroepsbevolking, schrijft Oxfam. Die waarde voor de wereldeconomie komt neer op 10.800 miljard dollar per jaar. Volgens Oxfam gaat het om een voorzichtige schatting en is de werkelijke bijdrage wellicht nog hoger.

Credit Suisse

Oxfam baseert zijn rapport voor de rijkdom aan de top op het Credit Suisse Global Wealth Report. Data over onbetaalde arbeid komen uit het WEF-rapport over genderongelijkheid, waar per land enquêtes zijn gehouden over onbetaald werk.