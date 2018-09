821 miljoen mensen in de wereld in hongersnood, 672 miljoen met overgewicht

Het aantal mensen in hongersnood klom vorig jaar tot het hoogste niveau in acht jaar door extreme droogte en overstromingen, melden de Verenigde Naties.

Vorig jaar zaten 821 miljoen mensen met een voedseltekort, of 16,6 miljoen meer dan in 2016. Dat is een op de negen mensen. Een rapport van de Verenigde Naties geeft aan dat 50 miljoen kinderen niet genoeg wegen volgens hun gestalte. De voornaamste oorzaak zijn de klimaatschommelingen, maar ook politieke conflicten en economische crisissen spelen een rol.

Daar tegenover staat dat het aantal mensen met overgewicht toeneemt. Een op de acht is obees, meldt het rapport. Of 672 miljoen mensen in de wereld. Het probleem is vooral schrijnend in de Verenigde Staten, maar duikt ook op in Afrika en Azië.