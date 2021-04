Aanhangers Navalny roepen op tot grote straatprotesten

Medewerkers en familieleden van Navalny maken zich ernstige zorgen over zijn medische problemen. De oppositieleider zit in een strafkamp en ging daar eind maart in hongerstaking. Hij vond dat de autoriteiten hem goede medische zorg voor zijn rug- en beenklachten ontzegden en hij wil worden behandeld door een arts van zijn keuze.

J.K. Rowling

De situatie wordt ook buiten Rusland op de voet gevolgd. De Franse minister van Buitenlandse Zaken maakte zondag duidelijk dat zijn land zich 'grote zorgen' maakt over het welzijn van de oppositieleider. Eerder had een groep internationale prominenten, onder wie schrijver J.K. Rowling en acteur Jude Law, in een open brief aangedrongen op goede medische zorg.