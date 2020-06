Aantal coronabesmettingen wereldwijd overschrijdt kaap 10 miljoen

Het aantal mensen dat over de hele wereld is besmet met het coronavirus, ligt voor het eerst boven de 10 miljoen. De Verenigde Staten tellen de meeste vastgestelde besmettingen: 2,51 miljoen. De besmettingen pieken daar door de snelle versoepelingen . De VS worden gevolgd door Brazilië met 1,31 miljoen.

Half miljoen doden

Bijna een half miljoen mensen zijn ondertussen overleden aan het virus. Ook als het gaat om het aantal doden door corona staan de VS bovenaan, met 125.539 sterfgevallen, gevolgd door Brazilië met ruim 57.000 doden. In Europa zijn in Rusland de meeste mensen besmet: ruim 633.000. Wat betreft het aantal doden is het Verenigd Koninkrijk het zwaarst getroffen met 43.500 doden. Volgens de officiële cijfers zijn in Rusland iets meer dan 9.000 mensen overleden.