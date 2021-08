Aardbeving in Haïti eist zeker 304 mensenlevens

De balans van de aardbeving die het zuidwesten van Haïti zaterdagvoormiddag trof, wordt steeds zwaarder. Aanvankelijk was sprake van 227 dodelijke slachtoffers, maar dat aantal is nu bijgesteld. Volgens de Haïtiaanse burgerbescherming zouden minstens 304 mensen het leven verloren hebben. 'We hebben 160 overlijdens geteld in het departement Sud, 42 in Nippes, 100 in Grand Anse en twee in Nord-Ouest', zei Jerry Chandler, directeur van de burgerbescherming op een persconferentie.