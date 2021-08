Adressen van Nederlandse Kamerleden gelekt

De privéadressen van 1.800 Nederlanders liggen op straat nadat een voormalige advocaat die - ten onrechte - opgevraagd had bij de kamer van koophandel.

Onder de 1.800 door het datalek getroffen Nederlanders bevinden zich verschillende parlementsleden, bestuursleden en fractiemedewerkers van politieke partijen zoals GroenLinks, Forum voor Democratie en Bij1. Ook het privéadres van partijleider Sylvana Simons van Bij1 is gelekt, meldde ze dinsdagochtend op Twitter.

De bron van het lek ligt bij de Nederlandse kamer van koophandel. Een voormalige advocaat vroeg daar de gegevens van ruim 1.800 mensen op, hoewel hij daar geen bevoegdheid meer voor had. De man heeft verklaard dat hij de data van politieke partijen of politiek activistische organisaties verzamelde voor 'onderzoek en begrip van maatschappelijke misstanden', zonder extra uitleg te geven over zijn motief.