Als smartphones satellieten worden

De ruimtevaartstart-up Planet maakt met 145 ‘schoendoossatellieten’ elke dag 1,5 miljoen detailbeelden van de aarde. Ze worden gebruikt om de economie te monitoren, vluchtelingenstromen te volgen en bosbranden te detecteren. De volgende stap? Een zoekmachine voor de planeet.

En als we nu eens smart-phones in de ruimte lanceren? Krachtige computers vol sensoren en camera’s, voorzien van een stevige batterij, maar wel heel compact. Zouden dat geen perfecte satellieten zijn? Het idee ontstond een tiental jaar geleden bij een groepje NASA-wetenschappers in Californië. De eerste iPhone was net gelanceerd en bewees hoeveel gesofisticeerde technologie in een klein doosje kon. Onder die wetenschappers was de Luikse ingenieur Vincent Beukelaers. ‘We wilden vooral bewijzen dat ruimtevaart niet zo gecompliceerd hoeft te zijn. We lopen allemaal al rond met toestellen die ongeveer 80 procent kunnen van wat een satelliet nodig heeft.’

De space geeks bouwden prototypes die deden wat ze hoopten: informatie uit de ruimte naar de aarde stralen. Hun idee om aan ruimtevaart te doen met commercieel beschikbare technologie bleek realiseerbaar. Een Silicon Valley-scenario volgde: ze lieten het logge systeem van de klassieke ruimtevaart achter zich en timmerden in een garage aan hun eigen weg. Ze richtten Planet Labs op en ontwikkelden satellieten die amper 5 kilogram wegen en niet veel groter zijn dan een schoendoos. Die doopten ze Doves, want net als vredesduiven - en in tegenstelling tot militaire spionagesatellieten - hebben hun satellieten het allerbeste voor met de planeet en haar bewoners.

Bij de NASA was een missie van minder dan een half miljard dollar al goedkoop. Wij willen missies kunnen doen van enkele duizenden dollars. Mike Safyan, costichter van Planet

Planet - zoals het bedrijf intussen verkort heet - is een pionier van de CubeSat-revolutie, die de exploratie van de ruimte op z’n kop zet. Door de miniaturisering van technologie hoeven satellieten geen peperdure, hypercomplexe kasten ter grootte van een bestelwagen meer te zijn.

Academici aan Stanford vonden eind jaren negentig al een manier om de componenten te verpakken in kleine toestelletjes, tot zelfs een kubieke decimeter. CubeSats zijn een goedkope en eenvoudige manier om satellieten in te zetten, waardoor ook kleine organisaties het zich kunnen permitteren naar de ruimte te gaan. Er werden al meer dan 800 kubussen gelanceerd, waarvan sommige onderweg zijn naar Mars of de maan. Planet spant de kroon. In 2017 gingen met amper één raketvlucht een zwerm van 88 satellieten de ruimte in, een wereldrecord.

Die ontwikkelingen gaan hand in hand met een nieuwe generatie ruimtestart-ups die van lanceringen een haast dagelijkse routineklus willen maken. SpaceX van Elon Musk loopt met zijn herbruikbare raketten het meest in de kijker. Ook de Amerikaans/Nieuw-Zeelandse start-up Rocket Lab, die dit jaar met succes zijn kleinere raket van carbon met 3D-geprinte materialen testte en binnenkort 100 keer per jaar ladingen in een baan om de aarde wil brengen, is bij de nieuwe lichting. Het is een golf van privatisering en commercialisering die van de ruimte een interessant businessmodel maakt.

Walmart-parkings

Vandaag beheert Planet met 170 Doves ’s werelds grootste vloot van privésatellieten. Ze draaien in een cirkel rond de aarde, op zo’n 500 kilometer hoogte en met 7,5 kilometer per seconde, van pool tot pool. Zo’n 145 ervan zijn actief, de rest is reserve, klaar om in actie te komen als er een probleem is met een andere. Samen vormen ze een soort scanner die sinds eind vorig jaar slaagt in een unieke taak: dagelijks met zo’n 1,5 miljoen foto’s elke vierkante meter van het aardoppervlak in beeld brengen.

Het is de ‘Mission 1’ van Planet. Door de aarde om de 24 uur in detail te fotograferen leggen de Doves de constant veranderende natuur en de wereldwijde menselijke activiteit vast. Elke Dove levert per dag 10.000 foto’s en is verantwoordelijk voor 2 miljoen km2. Planet verkoopt de data aan iedereen die er een legitiem gebruik voor heeft. ‘Er staat geen limiet op de mogelijkheden’, zegt Mike Safyan, een van de costichters van Planet.

De beelden van Planet zijn cruciaal voor Human Rights Watch. Als we kunnen zien wanneer een dorp precies is aan gevallen, hebben we een argument voor de juri dische verantwoordelijkheid. Josh Lyons, hoofdanalist van HRW in Genève

Hefboomfondsen gebruiken de beelden om een zicht te krijgen op de toestand van de economie: ze kijken hoeveel auto’s op parkings van Walmart-supermarkten staan of naar het aantal schepen in havens. Landbouwbedrijven kunnen er de gezondheid van hun gewassen op aflezen en de timing van hun oogsten mee bepalen. Overheden speuren naar de teelt van illegale gewassen, zoals cannabisplantages. Verzekeringsbedrijven controleren of mensen die een zwembad in hun tuin hebben dat wel aangeven. Journalisten in Peru legden er illegale mijnbouw mee bloot. En na een natuurramp, zoals de aardbeving op Sulawesi, zijn de satellietfoto’s de beste manier om een overzicht te krijgen van de schade.

‘We horen bijna elke dag over nieuwe doeleinden’, zegt Safyan. Hij verwijst naar Tanka, een Canadees bedrijf dat artificiële intelligentie loslaat op de 7 terrabyte aan beelden die het dagelijks van Planet krijgt. Zo ontwikkelde het een systeem om in een vroeg stadium bosbranden te detecteren. ‘Als je een bosbrand kan opmerken en beginnen te bestrijden in de eerste twaalf uur, heb je een veel hogere kans om de brand klein te krijgen.’ Als de software sporen van rook of vuur traceert ergens in de ontzaglijke Canadese wildernis, stuurt Tanka de coördinaten van de brandhaard naar Natural Resources Canada, het bevoegde ministerie.

In het hoofdkantoor van Planet in San Francisco, in het hart van de start-upwijk SOMA, demonstreert de Luikse ingenieur Vincent Beukelaers hoe de Doves werken. De microsatellieten bestaan uit relatief simpele componenten. De telescoop neemt het meeste volume in. Achteraan zit de camera. De rest is batterij en elektronica. Uit de schoendoos klapt een antenne voor de communicatie met een van de dertig grondstations die Planet verspreid over de wereld heeft gebouwd, van Chili tot IJsland. De ‘vleugels’ zijn zonnepanelen die de Dove van stroom voorzien.

De beschikbare ruimte op de buitenkant van de Doves schenkt Planet aan lokale artiesten. ‘In plaats van een logo. We doen eigenlijk tentoonstellingen in de ruimte. Waarom niet? Het is fun.’ Vorige maand huldigde het bedrijf, dat tot dusver 180 miljoen dollar aan durfkapitaal ophaalde, een nieuwe satellietfabriek in van 2.500 m2. ‘De vele mensen die hier voorbijlopen, hebben geen idee dat in het centrum van deze stad de grootste satellietvloot ter wereld wordt gemaakt.’

Wegwerptoestellen

De kracht van de satellieten is volgens Beukelaers dat het eigenlijk wegwerptoestellen zijn. Net als een smartphone gaan ze twee tot drie jaar mee, waarna ze richting aarde vallen en opbranden in de atmosfeer. Dat in tegenstelling tot traditionele satellieten, die het 15 jaar of langer kunnen uitzingen.

‘Wie wil er nu 15 jaar dezelfde telefoon? Als je moet ontwerpen voor de ruimte, is er uiteraard een reeks tests waar je door moet, en dat neemt veel tijd in beslag. Het gevolg is dat je uiteindelijk vaak met verouderde technologie zit. Het ruimtevaartcliché wil dat tegen de tijd dat Curiosity - de recentste robot die op verkenningsmissie naar Mars is gestuurd - eindelijk was geland op de rode planeet, hij er rondreed met een camera van 2 megapixel terwijl iedereen op aarde al een smartphone met een camera van 10 megapixel had. Wij kiezen voor de andere aanpak: nieuwe technologie die minder lang meegaat. We hebben het design van onze satellieten al 13 keer kunnen updaten.’

Doves. Zo worden de satellieten van Planet genoemd. Omdat ze net als vredesduiven het beste voor hebben met de aarde en haar bewoners. 5 > Een Dove is niet veel groter dan een schoendoos en weegt 5 kilo. 145 > Planet heeft een vloot van 170 satellieten, waar van er 145 actief zijn. 500 > De Doves cirkelen met 7,5 kilometer per seconde rond de aarde, op zo’n 500 kilometer hoogte. 1,5 miljoen >Elke dag makende satellieten van Planet 1,5 miljoen foto’s van 29 megapixel. 500 > Van elke locatie terwereld heeft Planet gemiddeld 500 foto’s.

Voor de ex-NASA-wizards betekent dit dat ze ontketend kunnen experimenteren. Toen ze nog bij de NASA zaten, waar ze met het hele smartphone-idee begonnen, moest alles door een strenge controle. Falen is geen optie als het budget van de belastingbetaler komt. Wel als het durfkapitaal is. ‘Wij kunnen net wel snel gaan. Gaat er iets mis met een Dove, dan pakken we gewoon een nieuwe. Bij de NASA was een missie van minder dan een half miljard dollar al goedkoop. Wij willen missies kunnen doen van enkele duizenden dollars’, zegt Safyan.

In 2017 nam Planet Terra Bella over, een dochter van Google. Daardoor voegde het ineens een dozijn SkySat-satellieten toe aan zijn vloot: grotere kasten van zo’n 110 kilogram met een cameraresolutie tot 1 meter per pixel, tegenover 3 tot 5 meter voor de Dove. ‘Dezelfde filosofie maar scherpere beelden’, zegt Safyan. De overnameprijs werd nooit publiek gemaakt, maar Google had twee jaar voordien 500 miljoen dollar betaald voor Terra Bella. Als deel van de deal nam Google een belang in Planet van een eveneens niet nader genoemde omvang.

Terwijl multinationals als Bayer of overheden als de Mexicaanse staat miljoenen betalen om toegang te krijgen tot de dagelijkse updates van Planet, kunnen scholen, mediaorganisaties of ngo’s de beelden tegen stevige voordeeltarieven of zelfs gratis gebruiken. De mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch kan dankzij een partnerschap met Planet naast zijn ‘aardse’ technieken - vooral het ondervragen van ooggetuigen met pen en papier - volop satellietbeelden gebruiken om allerhande misbruiken vast te stellen, zeker op moeilijk toegankelijke plaatsen.

‘Voor ons is Planet revolutionair. Niet vanwege het aantal satellieten dat het in de ruimte heeft of vanwege de scherpte van zijn beelden, maar vanwege de frequentie’, zegt Josh Lyons, de hoofdanalist van Human Rights Watch in Genève. ‘Satellietbeelden zijn niet nieuw, Airbus en Digital Globe maken extreem gedetailleerde foto’s, maar er zitten vaak maanden tussen, wat het haast onmogelijk maakt gebeurtenissen te interpreteren. Op het vlak van mensenrechten is timing cruciaal. Wanneer is dat dorp aangevallen? Wanneer veranderde die rivier van kleur door vervuiling? Als we de exacte datum kennen, hebben we een argument voor de juridische verantwoordelijkheid.’

Lyons verwijst naar Irak, waar Human Rights Watch via satellietbeelden kon vaststellen dat overheidstroepen de dag nadat ze terrein hadden teruggewonnen op IS gebouwen vernielden en zich mogelijk schuldig maakten aan oorlogsmisdaden. Dove-beelden van tientallen platgebrande dorpen hielpen de organisatie ook bewijzen voor te leggen van de genocide tegen de Rohingya-bevolking in Myanmar. ‘We konden een timelapse-animatie maken die bevestigde dat Myanmar met een etnische zuivering bezig was, en de bewijzen ervan probeerde te vernietigen.’

Missie 2

Het succes van missie 1 - elke dag de aarde in beeld brengen - zadelt Planet op met een luxeprobleem: hopen data in de vorm van pixels. Elke dag maken de satellieten 1,5 miljoen foto’s van 29 megapixel, en van elke locatie ter wereld heeft het bedrijf gemiddeld 500 foto’s. ‘Met missie 2 gaan we dat probleem oplossen’, zegt Beukelaers. De volgende stap is de echte doelstelling van het project: een doorzoekbare aarde, voor iedereen toegankelijk. Wat Google met het internet doet, wil Planet met de planeet doen.

Een index van verandering, noemen de Planet-ingenieurs het. ‘Uiteindelijk moet je in een zoekbalk vragen kunnen ingeven. Hoeveel bomen zijn er in het Amazonewoud tegenover drie jaar geleden? Waar is de ontbossing gebeurd? Hoeveel schepen passeren er gemiddeld in de haven van Sjanghai in een week? Hoeveel huizen zijn de afgelopen maand gebouwd in India? Hoeveel vierkante kilometer aan gewassen zijn vernield door de meest recente storm in de Amerikaanse midwest?

Schermvullende weergave Verdachte activiteit aan de voet van de Andes. ©Planet

Daarvoor moet Planet iets minder ruimtevaartbedrijf en iets meer AI-specialist worden. Het bedrijf gebruikt machine learning-software om objecten op beelden te herkennen. ‘Als het systeem automatisch leert wat een schip, vliegtuig, boom of weg is, krijg je een database die voor iedereen doorzoekbaar is.’

Het is de intentie van Planet om de transparantie te vergroten over de woonplaats die we met z’n allen delen. Maar zoals bij elke technologie loert misbruik om de hoek. Wat als terroristen met de data op zoek gaan naar een nieuw doelwit? Wat als onbetrouwbare regimes de dagelijkse satellietbeelden gebruiken om de bewegingen van rebellengroepen in kaart te brengen? Of wat als dieven erop gaan bekijken bij welke huizen de auto langdurig afwezig is, en zo hun inbraken plannen?

De regulering rond ‘remote sensing’ is beperkt. Terwijl satellietbeelden steeds vaker in een juridische context worden gebruikt, blijven dwingende internationale afspraken uit. ‘Er is alleen een VNresolutie uit 1986 die zegt dat informatie uit de ruimte alle landen ten goede moet komen en tegen een redelijke marktprijs beschikbaar moet zijn’, zegt Sarah Moens, advocate bij DLA Piper gespecialiseerd in ruimterecht en bestuurslid van het European Center for Space Law. ‘Het is een resolutie van de Algemene Vergadering van de VN, geen verdrag, en dus juridisch niet bindend. En in 1986 was technologie uiteraard nog lang niet zo geavanceerd.’

Geen gezichten

Een ander heikel punt is de privacy. Alsof er nog niet genoeg camera’s op de grond zijn, worden we ook op dagelijkse basis gefotografeerd vanuit de ruimte. ‘We nemen die kwestie zeer ernstig. Maar eigenlijk is de bezorgdheid over de privacy niet van toepassing. Daarvoor is onze resolutie te laag’, zegt Safyan. ‘Technisch zijn we in staat veel scherpere beelden te leveren, maar we doen dat bewust niet. Op onze beelden is het onmogelijk mensen te zien, laat staan gezichten te herkennen. Je kan met enige moeite een auto zien, maar zeker niet het merk.’

Planet zegt zich streng aan een ethische code te houden. ‘Ons principe is: de ruimte gebruiken om het leven op aarde te verbeteren.’ Het laat zich inspireren door wat astronauten het ‘overview effect’ noemen: het gevoel dat hen overvalt als ze in de ruimte hangen en voor het eerst de hele aarde in één oogopslag zien, in al haar overweldigende schoonheid en kwetsbaarheid, zonder landsgrenzen, en tegen de pikzwarte achtergrond van het heelal. De wereld maakte kennis met die sensatie door The Blue Marble, de iconische foto die astronauten van de Apollo 17 namen vanop 29.000 kilometer afstand en een volledig verlichte planeet toont, van de Middellandse Zee tot Antarctica, met het Afrikaanse continent centraal.