Amerikaanse toeristen deze zomer weer welkom in Europa

Amerikanen die volledig gevaccineerd zijn tegen het coronavirus zullen deze zomer opnieuw de landen van de Europese Unie kunnen bezoeken. Dat zegt Commissievoorzitster Ursula Von der Leyen in The New York Times.

Alle drie de vaccins die de VS gebruiken - Moderna, Pfizer/BioNTech en Johnson & Johnson - hebben het groen licht gekregen in Europa.

De EU is ook begonnen met het verstrekken van 'digitale groene certificaten'. Die geven aan of iemand een vaccin heeft gekregen, recent is hersteld van de ziekte of de voorbije dagen negatief heeft getest.