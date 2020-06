Amerikanen nog niet welkom in Europa

De krant The New York Times kon de twee conceptlijsten inkijken die circuleren. Beide lijsten geven aan dat inwoners uit China en ontwikkelingslanden als Oeganda, Cuba en Vietnam zullen toegelaten worden. Amerikanen, Russen en Brazilianen daarentegen zijn nog niet welkom. In die drie landen is de pandemie nog niet onder controle. In de VS zijn inmiddels 2,3 miljoen besmettingen en 120.000 doden geteld.