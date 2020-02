Amper 5 procent van vluchtelingen hervestigd

Minder dan 5 procent van de vluchtelingen die wereldwijd nood hebben aan hervestiging hebben vorig jaar een nieuwe thuis gevonden via de UNHCR, het vluchtelingencommissariaat van de Verenigde Naties. Dat blijkt uit cijfers die het commissariaat woensdag bekendgemaakt heeft.

Van de 1,4 miljoen mensen die vorig jaar op zoek waren naar een nieuwe thuis, werden er slechts 64.000 hervestigd. Dat is weliswaar een stijging van 14 procent vergeleken met 2018, maar de kloof tussen de noden en de plaatsen die regeringen wereldwijd vrijmaken, blijft te groot, zegt de UNHCR.

'Hervestiging is geen oplossing voor alle vluchtelingen ter wereld, maar het kan wel levens redden door bescherming te bieden aan de vluchtelingen die het meeste risico lopen en wier leven in gevaar is.'