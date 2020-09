Amsterdam en Wenen rode zone vanaf vrijdag

De FOD Buitenlandse Zaken breidt de lijst met 'rode zones' in Europa uit nu corona ook in die gebieden aan een opmars bezig is.

Vanaf vrijdagmiddag moet ook wie terugkeert uit Noord- en Zuid-Holland verplicht een coronatest laten afnemen, gevolgd door thuisisolatie. Ook de Oostenrijkse hoofdstad Wenen, het Zwitserse kanton Vaud en een groot aantal Franse departementen krijgen vanaf vrijdag een negatief reisadvies. Dat blijkt woensdag uit het aangepaste reisadvies van de FOD Buitenlandse Zaken.



De belangrijkste aanpassing deze week is die van de Nederlandse provincies Noord- en Zuid-Holland, die vanaf vrijdagmiddag 16 uur rood kleuren. Belgen die dus meer dan 48 uur in Amsterdam, Rotterdam of Den Haag verblijven, moeten na terugkeer verplicht een test ondergaan en in quarantaine.



Ook de Oostenrijkse hoofdstad Wenen krijgt vanaf vrijdag de rode kleur. De steden Tirol en Salzburg behouden de oranje kleur, wat betekent dat een coronatest en quarantaine na terugkeer aangeraden wordt. In Frankrijk krijgen de departementen Aveyron, Gers, Ille-et-Vilaine, Indre-et-Loire, Isère, Loire, Maine-et-Loire, Nord, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales, Sarthe, Seine-Maritime, Tarn-et-Garonne en Vienne de rode kleur.



In Tsjechië kleurde hoofdstad Praag vorige week al rood, vanaf vrijdag 16 uur komen daar nog Midden-, Zuidwest-, Noordoost en Zuidoost-Bohemen bij.

Ook het Zwitserse kanton Vaud, met onder meer de stad Lausanne, krijgt vrijdag de rode kleur. Vorige week verbood België ook al om te reizen naar het kanton Freiburg.

In Kroatië krijgen de provincies Virovitica-Podravina en Lika-Senj vanaf vrijdag een negatief reisadvies.