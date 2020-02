Assange legt zijn lot in Franse handen

De WikiLeaks-oprichter hoopt asiel te krijgen in Frankrijk en uitlevering aan de Verenigde Staten te vermijden.

Julian Assange, oprichter van de klokkenluiderssite WikiLeaks, zit momenteel in een Londense cel. In de Britse hoofdstad beginnen maandag de eerste hoorzittingen die beslissen of Assange al dan niet aan de Verenigde Staten wordt uitgeleverd, waar hij tientallen jaren cel riskeert.

De advocaat van Assange zegt dat er contacten zijn met president Emmanuel Macron om in Frankrijk politiek asiel te krijgen. Zijn aanvraag is volgens advocaat Dupond-Morretti gebaseerd op 'humanitaire en gezondheidsredenen'. Assange zou tekenen van psychologische marteling vertonen.

Er lopen contacten met Emmanuel Macron om politiek asiel te verkrijgen in Frankrijk. Dupond-Moretti Advocaat van Julian Assange

De VS beschuldigen Assange ervan geheimen van het Amerikaanse ministerie van Defensie te hebben gestolen en verspreid. De 48-jarige Australiër bracht onder meer aan het licht hoe het Amerikaanse leger zijn boekje te buiten ging in Irak en Afghanistan.

Er lopen 18 aanklachten tegen hem. Om uitlevering te voorkomen, verschanste Assange zich 2.487 dagen in de Ecuadoriaanse ambassade in Londen. Toen Ecuador in april vorig jaar Assanges politieke asielstatus introk, werd hij door de Britse politie gearresteerd omdat hij de voorwaarden van zijn borgtocht had geschonden.

De hoorzitting in Londen beslist niet of Assange schuldig is aan de aanklachten die tegen hem lopen, maar of het Amerikaanse uitleveringsverzoek voldoet aan de bepalingen van een Brits-Amerikaans uitleveringsverdrag uit 2003. Volgens criticasters is dat verdrag sterk in het voordeel van de VS en dreigt Assange daar het slachtoffer van te zijn.

Amnesty International

Het recht van mensen om te weten wat hun overheid doet en plant wordt ingrijpend beïnvloed. Massimo Moratti Europees directeur Amnesty International

Ook Amnesty International mengt zich in de kwestie. De mensenrechtenorganistatie roept de Amerikaanse autoriteiten op alle aanklachten tegen Assange te laten vallen. 'Zijn onverbiddelijke vervolging door de Amerikaanse regering wegens het openbaren van documenten over mogelijke oorlogsmisdaden van het Amerikaanse leger is een regelrechte aanval op de vrije meningsuiting', zegt Massimo Moratti, de Europees adjunct-directeur van Amnesty International.