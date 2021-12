AstraZeneca en Oxford gaan samen anti-omikronvaccin produceren

AstraZeneca en de Universiteit van Oxford zijn begonnen aan de productie van een vaccin tegen de omikronvariant van het coronavirus. Dat heeft een woordvoerder van de Brits-Zweedse onderneming dinsdag bekendgemaakt.

'We hebben voorbereidende stappen gezet om een aangepast vaccin te produceren voor het geval dat nodig zou zijn', vertelde onderzoeksleider Sandy Douglas in Oxford tegen de Britse zakenkrant The Financial Times. De onderzoekers hopen het vaccin in 100 dagen te kunnen ontwikkelen.

Vorige week meldde het farmaceutisch bedrijf dat een anti-coronamiddel van AstraZeneca ook werkt tegen de omikronvariant. Uit een laboratoriumstudie bleek dat de antilichamencocktail 'Evusheld' van AstraZeneca nog steeds neutraliserend werkt tegen de nieuwe coronavariant.

AstraZeneca en de Universiteit van Oxford zijn niet de enige vaccinmaker die werken aan een nieuwe versie van het vaccin. Ook Pfizer/BioNTech en Moderna zijn gestart met de ontwikkeling van een specifiek vaccin. Moderna hoopt begin volgend jaar met klinische proeven te beginnen.

Booster

Wel is het volgens het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) nog niet duidelijk of er nood is aan een aangepast vaccin tegen de omikronvariant, die eind november voor het eerst werd opgemerkt in Zuid-Afrika.

'Er is nog geen antwoord op de vraag of we een aangepast vaccin met een andere samenstelling nodig zullen hebben', verklaarde directeur Emer Cooke dinsdag op een persbriefing. 'De wetenschappelijke wereld heeft nog meer informatie nodig over de impact van de variant op de doeltreffendheid van de goedgekeurde vaccins'. Binnen een paar weken zouden de onderzoekers een duidelijker beeld kunnen hebben.