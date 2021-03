Australische 'Belg' Cormann nieuwe topman van OESO

De ambassadeurs van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) hebben Mathias Cormann vrijdag verkozen tot hun nieuwe topman. De Australiër met Belgische roots haalde het van de Zweedse oud-Eurocommissaris Cecilia Malmström.

Voor het eerst in 15 jaar krijgt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) vers bloed aan de top. Op 31 mei zwaait de Mexicaan Ángel Gurría na drie termijnen af als secretaris-generaal van de organisatie met hoofdzetel in Parijs.

De voorbije maanden meldden zich verschillende kandidaten van diverse pluimage voor de topjob bij de 50 jaar oude instelling. Een van hen was Philipp Hildebrand, een Zwitserse bankier die sinds 2012 vicevoorzitter is bij de Amerikaanse vermogensbeheerder BlackRock. Maar ook politici deden een gooi naar de job.

Begin deze maand was bekend geraakt dat de strijd om de post van secretaris-generaal uitdraaide op een duel tussen twee vijftigers: de Zweedse Cecilia Malmström en de Australische ex-minister van Financiën Mathias Cormann.

Vrijhandel

Van meet af aan schatten analisten de kansen van Malmström hoog in. Als Europees Commissielid voor Handel sloot ze tussen 2014 en 2019 deals met Canada, Japan en de Mercosur en toonde ze zich een vurig verdedigster van vrijhandel op een moment dat de toenmalige Amerikaanse president, Donald Trump, de protectionistische trom roerde. Ze kon niet alleen het eerste Europese OESO-hoofd in een kwarteeuw worden maar ook de eerste vrouw in die job.

Haar rivaal Cormann profileerde zich de voorbije maanden als de man die een brug kan slaan tussen Europa en Azië-Oceanië. De jurist mag vandaag de Australische nationaliteit hebben, hij is geboren in Eupen. In 1996 verhuisde hij naar Australië. Daar schopte hij het tot minister van Financiën en even tot premier.

Net als Malmström is Cormann een voorstander van vrijhandel. Hij riep de voorbije jaren evenwel de toorn van milieuorganisaties over zich af door de klimaatverandering te ontkennen en door als minister vooral de belangen van de mijnbouwsector in Australië te verdedigen.

Klimaatverandering

Vanwege die 'reputatie' kropen klimaatwetenschappers en -organisaties vorige week in hun pen om de OESO-ambassadeurs ervan te overtuigen dat de Australiër niet geschikt was voor de topfunctie bij de instelling. 'Door zijn parcours als Australisch minister is het erg onwaarschijnlijk dat hij overtuigend kan pleiten voor een vermindering van de uitstootgassen. De OESO moet een voortrekkersrol spelen in de strijd tegen klimaatverandering, maar Cormann deed net dingen om die strijd te dwarsbomen.'

Als secretaris-generaal van de OESO zou ik samenwerken met alle lidstaten en met partnerorganisaties om economieën wereldwijd te helpen tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Mathias Cormann Australische ex-minister van Financiën

Om twijfelaars onder de OESO-leden over de streep te trekken, zette Cormann de klimaatkwestie centraal in zijn campagne. 'Als secretaris-generaal van de OESO zou ik samenwerken met alle lidstaten en met partnerorganisaties om economieën wereldwijd te helpen tegen 2050 klimaatneutraal te zijn', zei hij in een gesprek met de Britse krant The Guardian.

De tactiek loonde blijkbaar. 'Eerder vandaag heb ik vernomen dat het selectiecomité het bestuursorgaan van de OESO aanbeveelt mij als nieuwe topman aan te stellen', liet Cormann vrijdagavond zelf weten in een persbericht.

Volgens het Franse persbureau AFP haalde de Australiër het vrijdag tijdens een stemming 'erg nipt' van Malmström. Het bestuursorgaan van de OESO geeft normaal dinsdag definitief groen licht voor de benoeming van de Australiër.

Techgiganten

Cormann zal snel de daad bij het woord moeten voegen. De strijd tegen de klimaatverandering, onder meer langs fiscale weg, wordt de volgende jaren een van de prioriteiten van de club die samen 60 procent van het wereldwijde bruto binnenlands product vertegenwoordigt.

'De OESO moet voorop gaan in de strijd tegen klimaatverandering. De doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs zijn een goede basis om op voort te bouwen', stelde de ex-minister vrijdagavond. Daarnaast schoof hij het economisch herstel na de coronapandemie naar voren als prioriteit.