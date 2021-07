Australische Brisbane is in 2032 gaststad voor Olympische Zomerspelen

De Olympische Zomerspelen vinden in 2032 plaats in Australië. Het Internationaal Olympisch Comité wees woensdag Brisbane aan als gaststad.

Twee dagen voor Japan de Olympische Zomerspelen 2020 officieel opent, wierp het Internationaal Olympisch Comité (IOC) al even een blik in de toekomst. In Tokio boog het zich over de organisatie van het grootste sportevenement ter wereld in 2032.

Brisbane schoot de hoofdvogel af. De toewijzing van de Spelen aan de miljoenenstad aan de Australische oostkust kwam niet als een verrassing. Het Uitvoerend Comité van het IOC had Brisbane eerder al voorgedragen.

Nieuwe selectieprocedure

De Zomerspelen van 2032 zijn de eerste die via een nieuwe selectieprocedure toegekend zijn. Decennia verzeilden kandidaat-gaststeden in een dure biedingsstrijd met elkaar. Met niet zelden een zweem van corruptie tot gevolg.

Daarom ging het systeem in 2019 op de schop. Het IOC creëerde twee jaar geleden twee panels die belast zijn met de evaluatie van potentiële gaststeden. Zij maken vervolgens aanbevelingen over aan het Uitvoerend Comité.

Door deze nieuwe regels is de selectieprocedure minder onderhevig aan lobbypraktijken en corruptie, wat in het verleden wel vaker het geval was. Thomas Bach IOC-voorzitter

'Deze revolutie in de selectieprocedure is een essentieel onderdeel van onze hervormingen rond goed bestuur', zei IOC-voorzitter Thomas Bach in een gesprek met de Amerikaanse krant The New York Times.

'Door deze nieuwe regels is de selectieprocedure minder onderhevig aan lobbypraktijken en corruptie, wat in het verleden wel vaker het geval was', maakte de Duitse bobo zich sterk.

Belangenconflicten

Niet iedereen is echter overtuigd van de nieuwe selectieprocedure. Critici werpen op dat twijfel kan rijzen over mogelijke belangenconflicten door gaststeden in comités achter gesloten deuren te selecteren. Ze maken ook gewag van een gebrek aan transparantie.

De belangenkwestie leefde al bij de selectie van Brisbane. Zo is de huidige voorzitter van het Australisch Olympisch Comité, John Coates, ook vicevoorzitter van het IOC en een trouwe bondgenoot van Bach. Het IOC benadrukte evenwel dat Coates of andere mensen voor wie mogelijk een belangenconflict kon dreigen, niet betrokken waren bij het formuleren van de aanbevelingen rond de gaststeden.

Het is de derde keer dat Australië de Olympische Zomerspelen weet binnen te halen. In 1956 was Melbourne gaststad, in 2000 viel Sydney die eer te beurt.