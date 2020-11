Baudet uit partijbestuur gezet na aankondiging terugkeer

De voortrekker van het Nederlandse rechts-populistische Forum voor Democratie Thierry Baudet keert al na twee dagen op zijn stappen terug en stelt zich kandidaat om opnieuw partijleider en lijsttrekker te worden. 'Njet', zegt het partijbestuur.

Baudet had maandag aangekondigd zijn positie als lijsttrekker op te geven. In de partijtop was onrust ontstaan nadat intern chatverkeer van de jongerenafdeling jFvd met homofobe en antisemitische berichten was uitgelekt.

Baudet stelde een intern onderzoek in, maar dat volstond niet voor veel partijtoppers. Zij eisten de opheffing van de jFvd en vonden dat Baudet zijn jongerenvoorzitter en protegé Freek Jansen de wacht moest aanzetten.

Een brug te ver voor Baudet, die besloot ‘zijn politieke verantwoordelijkheid te nemen’ om de rust te doen terugkeren. Hoewel hij zijn positie als lijsttrekker opgaf, zei hij wel 'de partij te blijven ondersteunen, eventueel ook als lijstduwer'. In zijn kielzog trokken prominente leden als de advocaat Theo Hiddema en Baudets leermeester Paul Cliteur de deur bij Forum achter zich dicht.

Baudet maakte woensdag een bocht en kondigt aan lijsttrekkersverkiezingen te organiseren. Hij stelt zich zelf kandidaat. ‘Het doel was de rust in de partij te laten terugkeren en de ziel van de partij te behouden', zegt Baudet. 'Het omgekeerde is gebeurd. Heel veel leden hebben door de onrust besloten de partij te verlaten. Dat kan niet de bedoeling zijn. Daarom stel ik me beschikbaar als partijleider en lijsttrekker.'

Schaakmat

Baudets boodschap was nog maar de deur uit, of het partijbestuur zette de grote roerganger schaakmat. Baudet wordt volgens Nederlandse media uit het partijbestuur verwijderd. 'Het uitschrijven van de lijsttrekkersverkiezing was geen bestuursbesluit', klinkt het.

Eerder zei plaatsvervangend voorzitter Lennart Van der Linden 'verrast' te zijn door het statement van Baudet. 'Er zijn kennelijk omstandigheden waardoor hij zich nu heeft bedacht, en nu de vlucht naar voren neemt', zegt van der Linden. 'Hij (Baudet, red.) heeft gisteren de voorzittershamer neergelegd, dat is de setting', aldus Van der Linden. 'Ik ben de facto voorzitter. We hebben een partijbestuur, dat organiseert dit soort zaken.'