België gaat mee medische noodvoorraad EU opslaan

België is een van de nieuwe gastlanden voor de opslag van de Europese medische reserve. Het gaat niet alleen om mondmaskers en schorten, maar net zo goed om beademingstoestellen.

De medische reserve moet onder meer snel ingezet kunnen worden als de gezondheidsdiensten in een lidstaat de toestroom aan coronapatiënten niet meer aankunnen.

Naast België zijn ook Nederland en Slovenië nieuw in het rijtje van intussen negen landen die een deel van de stock opslaan. In Duitsland wordt een tweede voorraad ondergebracht. 'Met de vier extra medische voorraden (...) waakt de EU erover dat kwetsbare groepen en gezondheidswerkers de vereiste uitrusting ontvangen om in heel Europa de gezondheidszorgstelsels te beschermen en te garanderen dat ze overeind blijven', zegt commissaris voor Crisisbeheer Janez Lenarcic.