België krijgt Europese hulp in escalerende frietoorlog

België, de grootste exporteur van diepvriesfrieten, krijgt Europese dekking in de frietoorlog met Colombia. ‘Eindelijk, onze reputatie staat op het spel’, zuchten de frietbedrijven.

Europees Brussel warmde zich vrijdag op aan de Belgische frieten. Eerder deze week werd bekend dat Colombia de Europese frieten de oorlog had verklaard. Belgische, Nederlandse en Duitse invoerders van diepvriesfrieten worden er van de markt geweerd met dumpingheffingen van 60 procent of meer.

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) vroeg en kreeg na een zorgvuldig voorbereid diplomatiek offensief de belofte dat Europa in de tegenaanval gaat. ‘We gaan de Europese friet verdedigen’, zei EU-commissaris voor Handel Cecilia Malmström.

1. Waarover gaat de frietoorlog?

Colombia voerde begin november dumpingheffingen in op diepvriesfrieten uit Europa. Een ‘historische’ beslissing, zei de Colombiaanse minister van Handel. Colombia hoopt dat de antidumpingheffing ‘de verstoring van de nationale markt corrigeert’. De hoogte van de heffing verschilt van bedrijf tot bedrijf; maar die van Colombia zou dodelijk hoog zijn, tussen 60 en 100 procent, is in diplomatieke kringen te horen.

Colombia is een relatief kleine exportmarkt voor frieten, goed voor 25 miljoen euro. Maar het is het derde land op rij dat Europese frietinvoerders het leven zuur maakt. Zuid-Afrika besliste in 2013 antidumpingrechten op te leggen aan in totaal vijf bedrijven uit België en Nederland. Zuid-Afrika is een beperkte markt van 20 miljoen ton. Maar Brazilië, met een exportvolume ter waarde van 97 miljoen euro, volgde begin 2017 het voorbeeld. Peru en Argentinië dreigen de volgende in rij te worden.

De concurrentie wereldwijd speelt tussen twee blokken: een Europees en een Noord-Amerikaans. Zowel in Brazilië als in Colombia ging de vraag tot bescherming van de lokale producenten uit van bedrijven die een link hebben met de Amerikaanse frietgigant McCain.

2. Hoe reageert de Belgische frietexportsector?

Romain Cools van de sectorfederatie Belgapom ontkent dat er sprake is van dumping. ‘We werken in een markteconomie, zonder overheidssubsidies.’ Hij wijst erop dat de Belgische frietsector, goed voor 4.600 directe jobs in familiale kmo’s, zeer performant is.

De West-Vlaamse aardappelverwerkende bedrijven Agristo en Clarebout Potatoes, bij de grootste exporteurs van diepvriesfrieten in Europa, zijn ongerust na de reeks heffingen. ‘Onze lokale positie zal worden verzwakt’, zegt Ward Claerbout, legal & external affairs manager van Agristo. ‘Daar is een antireactie tegen de Europese friet aan de gang. De mensen willen geen Europese, maar Amerikaanse frieten. We zijn blij dat we gehoord worden en dat de Europese Unie optreedt. Want we zijn bang voor een domino-effect.’

Nu is de impact nog klein. Maar als andere landen volgen, kan de impact voor ons en voor de hele sector veel groter zijn. Het is tijd voor actie. Jan Poté woordvoerder Clarebout Potatoes

Jan Poté, de woordvoerder van Clarebout Potatoes in Nieuwkerke, beaamt. ‘Nu is de impact nog klein. Maar als andere landen volgen, kan de impact voor ons en voor de hele sector veel groter zijn. Het is tijd voor actie.’ De reputatie van de Belgische friet staat op het spel.

3. Wat kunnen de bedrijven doen?

Europa heeft de betrokken bedrijven de voorbije jaren geholpen om de papierwinkel af te handelen en bewijzen te leveren dat het niet om dumping gaat. ‘Die procedures zijn zwaar’, zegt Claerbout. ‘Er moest een pak dossiers worden opgesteld, waarvoor we consultants moesten inschakelen. Nadien zijn mensen van de Colombiaanse administratie een week hier de boekhouding komen inkijken. Het probleem is dat ze de markt niet goed kennen en technische fouten maken.’

4. Wat kan Europa doen?

Met Colombia zijn al twee jaar politieke demarches aan de gang om de frietoorlog af te houden. Volgens Reynders zit het gevaar in het cumulatieve effect van de heffingen. Hij wil dat de Europese Unie de antidumpingheffing aanvecht bij de Wereldhandelsorganisatie (WHO). De frietoorlog is nu op het Europese niveau getild en niet langer een bilateraal probleem.

‘De regels zijn er en moeten gerespecteerd worden’, benadrukt Reynders. ‘We mogen niet toelaten dat dit soort kleine stappen de hele handel ondergraven’, treedt zijn Oostenrijkse collega Margarete Schamböck hem bij. Zo’n procedure bij de WHO is er wel een van lange adem. De EU-Commissie moet eerst wachten op de formele melding van de antidumpingmaatregelen en voert dan een analyse uit. Pas als overleg met Colombia echt niet werkt, wordt de geschillenprocedure opgestart, die tot een veroordeling kan leiden.