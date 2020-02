België onderzoekt jarenlange spionage door CIA

De Belgische militaire inlichtingendienst onderzoekt in welke mate ons land het slachtoffer is geweest van decennialange spionage door de Amerikaanse geheime dienst CIA. Dat meldt de dienst aan De Tijd.

De Amerikaanse en de Duitse inlichtingendiensten (BND) hebben decennia de communicatie tussen wereldleiders afgeluisterd via een bedrijf dat ze stiekem controleerden. Dat blijkt uit gelekte evaluatierapporten die The Washington Post en ZDF in handen kregen. Het nieuws over die zogeheten 'Rubicon-affaire' is dinsdag bekendgemaakt.

De ADIV is op de hoogte van de Rubicon-affaire en onderzoekt de mogelijke omvang van de gemelde afluisterpraktijken. Militaire inlichtingendienst ADIV

De Belgische militaire inlichtingendienst ADIV laat nu weten aan De Tijd dat de kwestie ook onderzocht wordt in ons land. 'De ADIV is op de hoogte van de Rubicon-affaire en onderzoekt momenteel de mogelijke omvang van de gemelde afluisterpraktijken', luidt het in een geschreven reactie. 'Meer in het algemeen is de ADIV zich ten volle bewust van de vooruitgang, maar ook van de gevaren en/of potentiële misbruiken in verband met het gebruik van cryptohardware.'

'De ADIV doet er alles aan om zich tegen hen te wapenen en maakt er vooral een erezaak van het wettelijk kader op dit gebied te respecteren en anderzijds een morele 'code' te hanteren ten opzichte van zijn partners/bondgenoten in een wereld waar, zonder naïef te zijn, vertrouwen vaak met voorzichtigheid gepaard gaat.'

Zwitsers bedrijf

Waarover gaat het precies? Bedrijven wereldwijd gebruiken al meer dan 50 jaar een Zwitserse bedrijf om de communicatie van hun spionnen, soldaten en diplomaten geheim te houden. Crypto AG kende zijn eerste doorbraak toen het tijdens de Tweede Wereldoorlog een contract binnenhaalde om coderingsapparatuur te maken voor het Amerikaanse leger, en werd een dominante speler in het vervaardigen van encryptieapparatuur.

Het bedrijf maakte volgens The Washington Post miljoenen dollars winst door aan meer dan 120 bedrijven apparatuur te verkopen. Klanten zijn onder meer Iran, militaire junta's in Latijns-Amerika, nucleaire rivalen in India en Pakistan en het Vaticaan.

Maar geen van hen wist dat het bedrijf sinds 1970 in handen was van de CIA, in een partnerschap met de Duitse inlichtingendiensten. De spionageagentschappen pasten de technologie aan van het bedrijf, zodat ze gemakkelijk de codes konden breken die de landen gebruikten om gecodeerde berichten te verzenden. De operatie die de naam Thesaurus en later Rubicon kreeg, geldt als een van de meest gedurfde operaties ooit van de CIA, meldt The Washington Post.

'Het was de inlichtingencoup van de eeuw', concludeert het rapport van de Amerikaanse inlichtendienst. 'Buitenlandse overheden betaalden veel geld aan de VS en West-Duitsland voor het privilege om hun meest geheime communicatie te laten lezen door minstens twee (en mogelijk tot vijf of zes) andere landen.'